Region

UBIJEN BIVŠI NARODNI POSLANIK: Napadač u bekstvu

Novosti online

23. 09. 2025. u 23:00

U PUCNjAVI na području opštine Garčin danas je došlo do pucanjve u kojoj je ubijena jedna osoba, a kako prenose pojedini hrvatski mediji, reč je o bivšem narodnom poslaniku iz HDZ-a Zoranu Grgiću.

УБИЈЕН БИВШИ НАРОДНИ ПОСЛАНИК: Нападач у бекству

Foto: Shutterstock

Policija Brodsko-posavske županije je saopštila da je muškarac koji je ranjen u pucnjavi preminuo uprkos pokušajima reanimacije, dok je napadač u bekstvu, javlja Index.hr.

Do pucnjave je došlo oko 18 časova.

Foto: Printskrin

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)