UBIJEN BIVŠI NARODNI POSLANIK: Napadač u bekstvu
U PUCNjAVI na području opštine Garčin danas je došlo do pucanjve u kojoj je ubijena jedna osoba, a kako prenose pojedini hrvatski mediji, reč je o bivšem narodnom poslaniku iz HDZ-a Zoranu Grgiću.
Policija Brodsko-posavske županije je saopštila da je muškarac koji je ranjen u pucnjavi preminuo uprkos pokušajima reanimacije, dok je napadač u bekstvu, javlja Index.hr.
Do pucnjave je došlo oko 18 časova.
(Tanjug)
