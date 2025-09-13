VATROGASNE EKIPE NA TERENU: Stravičan požar kod Skoplja, situacija je veoma ozbiljna
VELIKI požar izbio je danas popodne u naselju Trubarevo u fabrici plastike "Nulta otpada", a u gašenje je uključeno više ekipa Vatrogasno-spasilačke brigade grada Skoplja, potvrđeno je iz Direkcije za zaštitu i spasavanje.
Gust oblak crnog dima uzdiže se visoko i vidljiv je iz svih delova prestonice, izazivajući zabrinutost među građanima.
- U Trubarevu je izbio veliki požar u kojem gore otpadni materijali, a na terenu je angažovano nekoliko vatrogasnih ekipa - izjavio je za MIA komandant skopske brigade, Zvonko Tomevski.
Direktor Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov potvrdio je da se radi o ozbiljnom požaru, naglasivši da je fabrika bila korišćena i za skladištenje elektronskog otpada.
- Ovo je ozbiljna situacija. Na teren su već upućeni hermelini, a jedan je već na putu ka Trubarevu. Biće izvršena i vazdušna intervencija - rekao je Angelov.
Direktor Centra za upravljanje krizama (CMK), Muhamed Ali, potvrdio je da je požar prijavljen putem broja za hitne slučajeve E-112.
- Prijava o velikom požaru u opštini Gazi Baba, tačnije u selu Trubarevo, primljena je putem broja za hitne slučajeve E-112. Vatrogasno-spasilačka služba je na licu mesta i interveniše u gašenju požara. Situacija se pažljivo prati - naveo je Ali.
Za sada nema informacija o eventualnim povređenima niti o razmeri materijalne štete. Ekipe su i dalje na terenu i rade na lokalizaciji vatre, dok se očekuju dodatne informacije tokom dana.
(Telegraf)
