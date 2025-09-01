NAPAD NA STRANE RADNIKE U HRVATSKOJ: Radniku iz Dominikane razbijena glava, pominju se i rasističke uvrede

SUPRUGA 30-godišnjeg državljanina Dominikanske Republike, koji je fizički napadnut u noći sa subote na nedelju u Vrsaru, ispričala je da je njen suprug udaren oštrim predmetom u glavu.

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Kako je danas izvestila istarska policija, uhapšena su dvojica mladića iz okolice Poreča starosti 20 i 19 godina zbog napada i nanošenja lakših telesnih povreda državljaninu Dominikanske Republike, kako se navodi, "zbog njegove seksualne orijentacije".

Policija je saopštila i da su nakon napada drugi strani državljani pokušali da spreče napadače u bekstvu, ali su počinioci pritom udarili 21-godišnjeg državljanina Kolumbije i odgurnuli 21-godišnju državljanku Argentine.

Supruga Dominikanca, hrvatska državljanka, rekla je hrvatski portal Index da njen suprug nije homoseksualac kako se može iščitati iz saopštenja policije. Istakla je da njen suprug ima privremeno boravište u Hrvatskoj i da će dogodine aplicirati za državljanstvo. Kaže i da zajedno rade u hotelu ispred kojeg se incident dogodio.

- Moj suprug nije gej. Koliko znam, nije niko iz našeg društva gej. Nekoliko nas bilo je u jednom kafiću, sve je bilo OK i nije bilo nijednog incidenta. Zatim smo se uputili prema hotelu gde svi živimo i radimo - ispričala je.

Ispred ulaza u hotel, rekla je, došla su dvojica muškaraca na motorima i počeli su da se deru: "pederi", "gejevi" i što sve ne u tom stilu. Radilo se i o rasnoj diskriminaciji jer su se derali i "crnac"...

- Tako su mi rekli jer u samom trenutku napada nisam bila prisutna budući da sam malo zaostala za društvom dok smo išli prema hotelu. Prema onome što su mi rekli, jedan napadač je udario našeg prijatelja Argentinca, moj suprug je priskočio u pomoć i rekao da ne želimo probleme. Ali tada je dobio s leđa udarac u glavu, nakon čega se srušio. Rekla bih da je udaren nekakvim oštrim predmetom - ispričala je i dodala:

- Urađen je CT mozga, radi se o posekotini, nije potres mozga, ali izgledalo je strašno. Nastala je velika lokva krvi, on je ležao... Tako sam ga zatekla. Arkada mu je isto bila porezana. Odvezen je u pulsku bolnicu i otpušten je sutradan. -

Rekla je da su napadači navodno za njima krenuli odmah po izlasku iz kafića u kojem problema nije bilo.

- Družili smo se samo međusobno, ni s kim nismo komunicirali. Jedna svedokinja je kasnije rekla da je videla napadače kako su se zaputili za nama čim smo otišli iz prostora. No mi stvarno ne znamo ko su oni i šta smo im skrivili - kazala je supruga napadnutog Dominikanca.

Protiv dvojice privedenih pokrenut je postupak zbog drskog ponašanja, odnosno prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je 20-godišnjak prijavljen i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije", saopšteno je iz Policijske uprave istarske.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-