SNAŽNO NEVREME POGODILO BiH: Vozačima se savetuje oprez, evo u kom gradu je najkritičnije
OBILNE padavine su danas pogodile delove Bosne i Hercegovine, a najteža je situacija trenutno u Mostaru gde su privremeno bili zatvoreni svi izlazi iz grada.
Trenutno se vozačima preporučuje da izbegavaju severni izlaz iz Mostara zbog poplavljenog podvožnjaka zbog čega je vozačima preporučeno korišćenje magistralnog puta M-17.
Iz bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) upozorili su danas vozače na oprez zbog kiše u BiH ističući da je na mnogim pravcima došlo do izmena saobraćaja, prenosi Klix.ba.
- Na otvorenim deonicama mogući su bočni udari vetra, naročito u Hercegovini. Zbog navedenih vremenskih uslova preporučujemo izbegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa i signalizacije - navodi se u saopštenju BIHAMK-a.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
VIŠE OD 20 MM KIŠE ZA KRATKO VREME: RHMZ izdao novo upozorenje
30. 08. 2025. u 10:01
PROMENA JE STIGLA, OČEKUJU NAS KIŠA I GRAD: Vremenska prognoza za subotu, 30. avgust
30. 08. 2025. u 01:00
HITNO UPOZORENjE RHMZ: Srbija na udaru ekstremnog vremena, evo šta nas sve čeka
29. 08. 2025. u 16:32
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)