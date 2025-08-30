SNAŽNO NEVREME POGODILO BiH: Vozačima se savetuje oprez, evo u kom gradu je najkritičnije

OBILNE padavine su danas pogodile delove Bosne i Hercegovine, a najteža je situacija trenutno u Mostaru gde su privremeno bili zatvoreni svi izlazi iz grada.

Trenutno se vozačima preporučuje da izbegavaju severni izlaz iz Mostara zbog poplavljenog podvožnjaka zbog čega je vozačima preporučeno korišćenje magistralnog puta M-17.

Iz bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) upozorili su danas vozače na oprez zbog kiše u BiH ističući da je na mnogim pravcima došlo do izmena saobraćaja, prenosi Klix.ba.

- Na otvorenim deonicama mogući su bočni udari vetra, naročito u Hercegovini. Zbog navedenih vremenskih uslova preporučujemo izbegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa i signalizacije - navodi se u saopštenju BIHAMK-a.

