VELIKI POŽAR U ZADARSKOM NASELJU: Vatrenu stihiju gasili kanaderi i er-traktori
U ZADARSKOM naselju Nin danas je izbio veliki požar, koji je u međuvremenu lokalizovan.
-Na gašenju požara su angažovana tri aviona kanadera CL-415 i dva er-traktora AT-802 koji iz vazduha pomažu vatrogascima na zemlji, saopšteno je iz hrvatskog ministarstva odbrane, prenosi Hina.
Požar je uzbio danas 16 časova, a već oko 17.00 je lokalizovan, potvrdio je načelnik vatrogasne službe Zadarske županije Matej Rudić.
On je dodao da u gašenju učestvuje 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila, kao i da uzrok požara za sada nije poznat.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VOZIO SA 4,47 PROMILA U KRVI: Mrtav pijan za volanom stigao do - kante
08. 08. 2025. u 16:33
ON JE ODGOVORAN ZA POŽAR: Utvrđeno ko je izazvao vatru na zapadu Kanade
05. 08. 2025. u 20:10
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)