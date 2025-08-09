Region

VELIKI POŽAR U ZADARSKOM NASELJU: Vatrenu stihiju gasili kanaderi i er-traktori

Predrag Stojković

09. 08. 2025. u 19:02

U ZADARSKOM naselju Nin danas je izbio veliki požar, koji je u međuvremenu lokalizovan.

Foto Vikipedija/By Javiramos43 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101325326

-Na gašenju požara su angažovana tri aviona kanadera CL-415 i dva er-traktora AT-802 koji iz vazduha pomažu vatrogascima na zemlji, saopšteno je iz hrvatskog ministarstva odbrane, prenosi Hina.

Požar je uzbio danas 16 časova, a već oko 17.00 je lokalizovan, potvrdio je načelnik vatrogasne službe Zadarske županije Matej Rudić.

On je dodao da u gašenju učestvuje 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila, kao i da uzrok požara za sada nije poznat.

(Tanjug)

