VELIKI POŽAR U ZADARSKOM NASELJU: Vatrenu stihiju gasili kanaderi i er-traktori

U ZADARSKOM naselju Nin danas je izbio veliki požar, koji je u međuvremenu lokalizovan.

-Na gašenju požara su angažovana tri aviona kanadera CL-415 i dva er-traktora AT-802 koji iz vazduha pomažu vatrogascima na zemlji, saopšteno je iz hrvatskog ministarstva odbrane, prenosi Hina.

Požar je uzbio danas 16 časova, a već oko 17.00 je lokalizovan, potvrdio je načelnik vatrogasne službe Zadarske županije Matej Rudić.

On je dodao da u gašenju učestvuje 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila, kao i da uzrok požara za sada nije poznat.

