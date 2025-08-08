VOZIO SA 4,47 PROMILA U KRVI: Mrtav pijan za volanom stigao do - kante
VOZAČ automobila sa mađarskim registarskim oznakama (39) seo za volan sa čak 4,47 promila alkohola u krvi pa izazvao udes na parkingu tržnog centra u Selcu.
Povređenih nema, a policija je saopštila da je do udesa došlo tako što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku kantu za smeće, pričinivši materijalnu štetu.
Vozač je prekršajno sankcionisan prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja i izrečena mu je kazna u iznosu od 1.436 evra, kao i mera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca, preneo je HRT.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)