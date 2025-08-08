VOZIO SA 4,47 PROMILA U KRVI: Mrtav pijan za volanom stigao do - kante

VOZAČ automobila sa mađarskim registarskim oznakama (39) seo za volan sa čak 4,47 promila alkohola u krvi pa izazvao udes na parkingu tržnog centra u Selcu.

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Povređenih nema, a policija je saopštila da je do udesa došlo tako što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku kantu za smeće, pričinivši materijalnu štetu.

Vozač je prekršajno sankcionisan prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja i izrečena mu je kazna u iznosu od 1.436 evra, kao i mera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca, preneo je HRT.

(Tanjug)

