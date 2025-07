SKANDAL! HRVATSKI MINISTAR ODBRANE: Kad je Tompson rekao "Za dom", odgovorio sam sa "spremni"

MINSTAR odbrane Ivan Anušić govorio je za RTL o koncertu Marka Perkovića Tompsona na Hipodromu i izjavio je da rekao „spremni“ kada je Tompson izgovorio „Za dom“.

Foto: Profimedia

– Bio sam na koncertu, od prve do poslednje pesme. Slušao sam, video ljude koji su bili na koncertu, razgovarao s njima, osetio atmosferu – pola miliona ljudi. Verovatno jedan od najvećih svetskih koncerata ikada održanih, održao se u našoj maloj Hrvatskoj koja ima 3,8 miliona stanovnika – izjavio je ministar.

– I 500 hiljada ljudi je došlo da čuje jednog muzičara i da čuje šta ima da otpeva. To nije svetska sramota – to je jedan poseban koncert, poseban događaj koji je okupio pola miliona ljudi. Ono što je važno – i što bih naglasio – jeste da i političari i novinari treba da biraju reči kada komentarišu ovaj veliki koncert – rekao je Anušić.

Kaže da su na koncertu su bili mladi ljudi, deca.

- Prosek godina, rekao bih, bio je 30. Ja sam malo iznad proseka, ali govorim o drugima koji su bili tamo. To je mladost Hrvatske koja je pevala o domovini, veri i Domovinskom ratu i njegovim herojima. Ako neko smatra da je to sramota – rekao bih da je on sramota za Hrvatsku, ako ne priznaje vrednosti o kojima se pevalo. Ti ljudi su se okupili u tako velikom broju i zajedno u jedan glas pevali – istakao je.

TANJUG/ FOTO HINA/ DARKO GRZELJ

Kaže da ovo nije bio običan koncert.

- Ovo je nešto mnogo više od koncerta. I u ovom trenutku neke stvari će se nepovratno početi menjati u politici i u društvu – u celoj Republici Hrvatskoj, u hrvatskoj svesti i kod hrvatskog naroda – naveo je on.

„Rekao sam "spremni" – kao i pola miliona ljudi“

Na pitanje da li je odgovorio „spremni“ kada je Tompson izgovorio „Za dom“, Anušić je rekao:

– Nije mi sporno. Pa jesam, naravno, kao i pola miliona ljudi koji su rekli da su spremni. Zato što ja kao hrvatski borac znam koliko mi je značila ta podrška i ta pesma. Tada to niko nije problematizovao, nego su govorili: „Nek’ se peva, nek’ brane Hrvatsku, samo da ja ne moram, nego – umesto tebe – napred.“

– Ta pesma je prerasla u himnu Domovinskog rata. Taj deo pesme je zaštićen sudskom odlukom i kao takav nije kažnjiv - kaže on.

Foto: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Na napomenu novinara da je Ustavni sud proglasio pozdrav „Za dom spremni“ neustavnim, ministar je odgovorio:

– Kada govorimo o toj pesmi – ona je nastala u jednom od najtežih trenutaka hrvatske domovine, u krvi i bolu. I kada smo uradili nemoguće, što niko nije očekivao – ta pesma je nastala. Ona je simbol nečeg sasvim drugog. Niko nema veze ni s ustaštvom, ni s NDH – zaključio je Ivan Anušić.

(Indeks.hr)