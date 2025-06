MILANOVIĆ TERA PO SVOM: Ja nisam NATO čirlider koji s kastanjetama uvesaljava publiku

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović, koji predvodi delegaciju na Samitu NATO u Hagu, izjavio je danas da se na tom skupu ni o čemu ne glasa i da nisu bili usvojeni nikad kraći predlozi.

Foto: EPA/FILIP SINGER

- To je jedna stranica teksta koja se osvrće na odbrambene troškove na jedan vrlo nejasan i nedefinisan način - rekao je Milanović.

Što se tiče troškova izdatka za odbranu:

- Jedino što me zanima je koliko daleko mogu jahati na svom dolaru, ako ću sa 5 posto BDP-a, moći da kupe vrlo male sposobnosti i ako cene bujaju - onda ne radimo dobar posao. Jer ovim ne može upravljati nevidljiva, libertarijanska ruka tržišta - rekao je Milanović.

Podsetio je da je američki predsednik Donald Tramp pre dva tri dana napisao jedan tvit u kojem je napisao da sve cene treba držati niskim. To je, dodao je, "pusta želja" ali jako interesantno i motivišuće za ovo o čemu se priča i može se primeniti na cene oružja ovde.

- Držite cene oružja dole - ponovio je i pitao "da li postoji ograničenje cena".

Na pitanje da li veruje u pet posto izdvajanja, Milanović kaže:

- To je tema. O tome sam govorio ja, nisam primetio da je neko drugi to spomenuo, a to je ključno. Ako je Indija u sukobu s Pakistanom izgubila jedan ili dva Rafala koji su koštali preko 200 miliona evra po jedinici, koji je smisao takve nabavke? Uvek će postojati neko ko će to moć da plati, mi nećemo - rekao je Milanović.

Ako, kaže Milanović, već idemo prema tih pet posto, u šta, kako kaže, "budimo pošteni, ja baš i ne verujem".

- Ja nisam NATO čirlider koji s kastanjetama uvesaljava publiku, nego gledam šta je za Hrvatsku realno i što je naš interes - kazao je Milanović i pojasnio:

- Naš interes je definisati sposobnosti koje su nam bitne, a da pritom potrošimo što manje novaca plaćajući trećima. Ako ćemo mi nešto da proizvodimo - super, ne vidim šta, ali super. Ako moramo svoj novac davati drugima po sve većim cenama, onda je Trampov tvit - super.

Milanović je dodao dalje: - Garantuj mi cenu, kao u otkupu pšenice. Ovde smo se našli radi planiranja, zajedndičkog napora. Ne možemo prepustiti privatnim investitorima da nas reketiraju - rekao je Milanović.

To nas, poručio je, vodi u dužničko ropstvo.

