NASTAVNIK OPTUŽEN DA JE PIPKAO UČENICE: Za sve krivi HDZ

NASTAVNIK koji radi u školi u Dalmaciji optužen je za pipkanje učenica, a sada se javio Indexu.hr da ispriča svoju stranu priče.

Optuženi nastavnik sada tvrdi da je žrtva ozbiljne političke igre.

„Ovo je u režiji HDZ-a“

- Nikada u životu nisam bio član nijedne stranke, niti sam nečiji miljenik! Samo da me ne povezuju sa politikom, koja mi je sve ovo zakuvala pod režijom šerifskog para HDZ - doskorašnjeg opštinskog načelnika i njegove supruge! Tokom proteklih nekoliko godina, škola i direktor, član HDZ-a, bili su izloženi pritiscima koje je vršio bivši cimer direktora, sada bivši opštinski načelnik, takođe član HDZ-a - navodi optuženi nastavnik.

Tvrdi da je sve počelo neslaganjima oko korišćenja sportske hale u vlasništvu opštine, koja se nalazi na školskom terenu. Nakon toga, uverava, nastavile su se ozbiljnije stvari.

- Uoči prethodnih lokalnih izbora, bivši gradonačelnik je davao brza obećanja biračima u zamenu za glasove u smislu profesionalnog zaposlenja članova njihovih porodica u školi. Time je gurnuo direktora u kriminal zahtevajući da 'sredi' zaposlenje za ove ljude u školi. Direktor je to odbio, jer ljudi jednostavno nisu ispunjavali potrebne zakonske uslove. Izgleda da je sada otvoreni sukob dostigao vrhunac kada je nastavnik u osnovnoj školi postao višak i morao je da napusti ovu školu zbog druge.

- Kap koja je prelila čašu bila je činjenica da je nastavnik bio i član HDZ-a, a ranije je bio zamenik gradonačelnika. Posle svega ovoga, stvari se nisu zaustavile na nezakonitom pritisku gradonačelnika, već su eskalirale do osvetničkih postupaka - tvrdi optuženi nastavnik.

Ko ga optužuje?

On tvrdi da se supruga bivšeg gradonačelnika pridružila Savetu roditelja i sa te pozicije odlučila da školu proglasi „slučajem“, a direktora nesposobnim, i da primora nadležne institucije da ga smene.

- Stoga, on prijavljuje direktora i za neistinite i za banalne stvari – od činjenice da mu je diploma nevažeća, da nije sašio narodne nošnje za učenike, da nije organizovao produženi boravak do toga da je škola prljava. Prijavljuje i da se učenicima skraćuje vreme za polaganje testova, da je jedan nastavnik prokleo Boga... Zanimljivo je da se za sve prijavljene nastavnike zna da su lojalni direktoru, dok oni koji tiho pomažu direktorovoj ženi u 'sapunanju table' za direktora nisu uključeni ni u jednu od prijava. Jasno je da imamo dva tabora u školi - opisuje optuženi nastavnik i tvrdi da su protiv bivše direktorove supruge podnete desetine različitih prijava.

Prema njegovim rečima, postoji nekoliko postupaka između njega i supruge bivšeg načelnika. Sve je eskaliralo u oktobru 2023. godine kada je prijavljen za seksualno uznemiravanje.

„Tražila je da me lažno optuže“

- Supruga bivšeg gradonačelnika je predložila ćerku svog rođaka, zatim još jednu prijateljicu, a na kraju i svoju ćerku. Škola je morala da me prijavi. Kasnije je posetila i decu koju sam predavao pre četiri ili više godina i tražila od njih da me lažno optuže, ali su oni to odbili. Na kraju krajeva, završio sam na bolovanju - seća se optuženi učitelj.

Takođe je napao Opštinsko državno tužilaštvo, koje ga je, prema njegovim rečima, optužilo bez ijednog dokaza.

Tražim poligraf

- Kojom metodom je Državno tužilaštvo utvrdilo istinitost navoda u opisu mojih 'prestupa'!? Razgovorom? Dakle, rečima koje su roditelji 'stavljali u usta' deci, u skladu sa svojim nameravanim optužbama. A Državno tužilaštvo ih je samo zapisalo i nazvalo - dokazima! Ovo nije utvrđivanje činjenica, ovo je neozbiljno i neodgovorno uništavanje mog života i ugleda. Zaista, pitam se šta bih mogao da učinim u svoju odbranu od koordinisanih optužbi?

- Prilikom davanja izjave u policijskoj stanici, tražio sam poligraf. Nisam 007 Džejms Bond, ne znam kako da prevarim poligraf. Dakle, ako se pokaže da govorim istinu, to znači da deca - kako oni 'pristojno' kažu - 'zaobilaze istinu'. Ili drugim rečima: roditelji ih podstiču i zloupotrebljavaju za privatne obračune! Zato bacam rukavicu roditeljima devojčica: imaju li hrabrosti da se same podvrgnu poligrafu, kako bismo konačno utvrdili istinu - jesam li ja to uradio ili me lažno optužuju, na zahtev gradonačelnikove žene? - zaključuje on.

