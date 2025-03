''MOJ ILČO JE 32 DUŠE ODNEO U KOMBI'' Očajna supruga vozača Hitne koji je umro spasavajući mlade otkriva šta joj je muž rekao

SUPRUGA preminulog vozača Hitne pomoći koji je požrtvovano prevozio povređene u tragičnom požaru u Kočanima u Severnoj Makedoniji, u kome je stradalo 59 ljudi, Aneta Gočevski, u potresnoj ispovesti otkriva detalje o tome šta se desilo tog dana i šta joj je muž rekao kada se uputio na zadatak.

Foto: Printscreen





Ile Gočevski, vozač Hitne pomoći, preminuo je nakon što je prevozio povređene ljude iz diskoteke smrti u Kočanima. Njegovo srce nije izdržalo stres koji je doživeo zbog nezapamćene tragedije.

Njegova supruga Aneta otkriva kako je sve počelo:

- Prvi poziv je primio u 10 do 3, ne znam da li je u tom trenutku drugi vozač bio na poslu. Rekao mi je da gori diskoteka. Nije znao šta ga očekuje tamo. Krenuo je sa bolničkim kolima, video je da je požar, da idu vatrogasci. Ugledao je decu kako zapaljeni izlaze iz diskoteke i sami ulaze u kola Hitne pomoći. On je ušao u diskoteku i ugledao mrtve. Živa deca su počela da padaju unutra. Morao je da ih uzme i prenese u kombi - počinje svoju ispovest Aneta, dok joj suze teku niz lice.

- I povređena deca, koja su bila svesna, su ulazila u kombi. Moj Ilčo je 32 duše odneo u kombi. Neke je odvezao do bolnice u Kočanima, a neke do Štipa, a neke do Skoplja. To je trajalo cele noći. Dok su stigle prve pomoći iz grada Delčevo i Derova, i iz cele Makedonije, prošlo je više od sat vremena, toliko im je trebalo. I oni koji su stigli posle sat vremena, on je prvi ulazio i udisao je čestice - kaže Aneta. Foto: Printscreen



- Nije došao tog jutra, trebao je da dođe, produžio je da radi i taj dan, i video se sa prijateljima i rekao je da je sa njima na piću. Kada su došle ekipe iz cele Makedonije koje su se organizovale, on se sklonio od bolnice malo. Nameravao je da se vrati uveče, kako bi pomogao svima. Došao je nakon što je odradio taj dan, kući, uveče, i rekao je da hoće malo da legne da odmori jer dve noći nije spavao, posedeo je tu, malo, kući, sa drugaricom, i otišao u krevet - priča supruga stradalog vozača Hitne pomoći.

- Legao je i rekao da je u bolnici dobio infuziju, i da je sklonio flaster. Zamolio je prijateljicu da se pomeri kako bi odspavao. On je osetio nešto, ali infuzija kao osveženje, pritisak mu je sigurno bio povišen, kao i šećer i adrenalin, jer je radio pod stresom, kada se organizam opušta, verovatno mu se otkačio neki tromb, te da je zbog toga, možda preminuo. Legao je da bi se vratio u bolnicu, ali nije se probudio - govori Aneta plačući. Foto: Printscreen

- Ja sam jedinica, a mi imamo jednog sina. Moj suprug je imao samo jednog brata. Moj sin ne može da dođe sebi od kada mu je umro otac. Dolaze psihijatri koji mu pomažu da sve prebrodi. Ja se osećam krivom, jer sam ga dovela tu da živi. Ovo je grad mafijaša i drogeraša. On je živeo kod mene, u kući mojih roditelja. Majku i oca sam sahranila pre pet godina, a sada je moj Ilčo treći koji je preminuo i koga sam morala da ispratim na večni put. Imala sam iskren brak sa mojim suprugom, voleli smo se. Živeli smo kao u raju. Ne sećam se ni jednog lošeg trenutka sa njim - govori Aneta.

- Neko je rekao, vozio je mrtve anđelima i otišao sa njima. Završio je kao popularna ličnost i heroj, a tako nije trebalo, trebao je da živi, a ne sada da ovako pričamo o njemu. Napusti nas i ode moj Ilčo, ostavi mene i dete samo - kaže ona kroz suze.

"Uvek je poštovao propise, zato je i otišao"

- Uvek je gledao da bude profesionalac, prošle godine se svađao što su vozila bila u kvaru. Samo je jedno radilo. On je bio takav čovek, da ih je i sam popravljao. Uvek je poštovao propise, zato je i otišao. Ja nikad ne bih mogla ni u najcrnjim mislima da pomislim da ću žaliti za svojim suprugom. Sada nosim crninu, a to nikada nisam činila. Uvek sam imala stvari veselih boja. Kada je Ilčo umro, nisam imala ni šta crno da obučem, e to vam oslikava kakav smo mi dobar život vodili - zaključuje Aneta.