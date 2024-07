MEŠTANI I TURISTI OSTALI U ČUDU: Temperatura Jadranskog mora pre par dana bila skoro 30 stepeni, a danas...

U SRED letnje sezone, kada se očekuju visoke temperature vazduha, a ujedno i visoke temperature mora meštani i turisti u Dubrovniku i okolini zatečeni su naglim padom temperature mora, koja je juče bila veoma ugodna za kupanje, dok danas mnogi javljaju kako je more neobično hladno.

- Pre četiri dana na Pelješcu mlaka voda, a juče i danas hladna. Doduše duva vetar, ali umereni su talasi - kaže čitatelj Večernjeg.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), temperatura mora jutros u 7 sati iznosila je samo 19.1°C, a u 11 sati porasla je tek na 19.6°C. Ovo predstavlja dramatičan pad u odnosu na rekordne temperature zabeležene pre nekoliko dana, kada je temperatura mora dostigla približno 30°C.

Stručnjaci su dali pojašnjenje zašto je ovo ovako.

Ivica Vilibić iz Instituta Ruđer Bošković komentarisao je situaciju, naglašavajući kako na trenutni pad temperature mora utiče pad temperature u atmosferi.

- Na temperaturu mora utiče više faktora. Na prvom mestu je prenos topline iz atmosfere prema moru, što uzrokuje zagrejavanje mora od proleća do kraja leta, kad je sunčevo zračenje najveće. Što je topliji vazduh, to je naravno toplija i površina mora, pa su zato i beležene rekordne temperature za vreme nedavnog toplotnog talasa. U jesen i zimi se naravno more hladi, jer more gubi toplinu, a atmosfera je dobija - yato mesta uz more imaju topliju klimu - objašnjava Vilibić.

Dodaje i kako bura može dramatično da utiče na površinsku temperaturu mora.

- Kada leti duva malo jača bura, tada se događa fenomen poznat kao "upwelling", gde bura 'odguruje' površinsko more prema otvorenom moru, a hladnije more iz većih dubina uzdiže se prema obali. Ovaj fenomen može značajno smanjiti temperaturu mora na površini. Danas i juče u dubrovačkom području duva relativno jaka bura, što je uzrokovalo guranje toplijeg površinskog mora prema italijanskoj obali i uzdizanje hladnijeg mora uz obalu. Ovo je redovna pojava leti, i nakon toplotnog talasa ili normalnog letnjeg razdoblja. Nakon što bura prestane, biće potrebno nekoliko dana da se more vrati u svoje uobičajene temperature - rekao je Ivica Vilibić.

S druge strane, Natalija Dumić iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo u Splitu kaže kako je i ona iznenađena temperaturom, ali se ne slaže da je na to uticala bura, jer trenutno na obali ne duva toliko hladan vazduh.

- Meni je taj brojka isto čudna, ali ne bih još ništa zaključivala dok se ne potvrdi kontinuitet pada temperature. Na kratkotrajni pad temperature može uticati mnogo faktora, uključujući ljudske greške u merenjima. Naravno da nije prirodan ovakav pad temperature, ali dok se ne potvrdi jednaka temperatura barem dva dana uzastopno, teško je komentarisati. Bura može igrati svoju ulogu, ali trenutno sam u Splitu i ova bura nije toliko hladna da bi mogla da prouzrokuje toliki pad temperature. Postoji mogućnost da su u pitanju i drugi faktori ili greške u merenjima - kaže Dumić.

Iz DHMZ-a su potvrdili da ponovno proveravaju podatke jer su i oni iznenađeni ovakvim naglim padom temperature. Očekuju se dodatne analize i naknadni izveštaj o mogućim uzrocima i potvrdi ovog fenomena, preneo je Telegraf.

