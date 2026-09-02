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DAN KOJI DONOSI PRILIKE ZA DOBRU ZARADU Astro savet za sredu, 2. septembar: Evo kome odgovara zemljani trigon i kakvu atmosferu donosi

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 09. 2026. u 07:00

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PRED nama je jedan od boljih dana, jer Mesec u Biku, znaku svoje egzaltacije (u kome pokazuje svoja najbolja svojstva) pravi dobar aspket sa Suncem u poslovičnoj, promišljenoj Devici.

ДАН КОЈИ ДОНОСИ ПРИЛИКЕ ЗА ДОБРУ ЗАРАДУ Астро савет за среду, 2. септембар: Ево коме одговара земљани тригон и какву атмосферу доноси

Foto: Deposit/ chairoij

Ovaj sjajan zemljani trigon donosi atmosferu stabilnosti, racionalniji pristup svemu, mogućnosti za uvećanje prihoda, naročito preko nekretnina, finansijskih transakcija, privatnog biznisa, ekologije, kulinarstva, hortikulture, jednostavno, kao kada žena zavede red u kući i svima bude bolje.

Aspekt će najviše pogodovati Bikovima, Devicama i Jarčevima.

Nešto kasnije, tokom dana, Mesec pravi kvadrat sa Jupiterom u Lavu (preterano trošenje novca, dramatične emotivne scene) formirajući aspekt T-krst (Mesec u kvadratima s Plutonom i Jupiterom, Jupiter u opoziciji s Plutonom) u kome nedostajući krak pripada znaku Škorpije, a tu se krije i rešenje problema. Za koga? Za fiksne znake (Bik, Lav, Škorpija i Vodolija), koje najviđe pogađaju ovi aspekti, što znači da treba da "uključe" intuiciju, oštroumnost, pronicljivost...

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