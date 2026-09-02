DAN KOJI DONOSI PRILIKE ZA DOBRU ZARADU Astro savet za sredu, 2. septembar: Evo kome odgovara zemljani trigon i kakvu atmosferu donosi

PRED nama je jedan od boljih dana, jer Mesec u Biku, znaku svoje egzaltacije (u kome pokazuje svoja najbolja svojstva) pravi dobar aspket sa Suncem u poslovičnoj, promišljenoj Devici.

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Ovaj sjajan zemljani trigon donosi atmosferu stabilnosti, racionalniji pristup svemu, mogućnosti za uvećanje prihoda, naročito preko nekretnina, finansijskih transakcija, privatnog biznisa, ekologije, kulinarstva, hortikulture, jednostavno, kao kada žena zavede red u kući i svima bude bolje.

Aspekt će najviše pogodovati Bikovima, Devicama i Jarčevima.

Nešto kasnije, tokom dana, Mesec pravi kvadrat sa Jupiterom u Lavu (preterano trošenje novca, dramatične emotivne scene) formirajući aspekt T-krst (Mesec u kvadratima s Plutonom i Jupiterom, Jupiter u opoziciji s Plutonom) u kome nedostajući krak pripada znaku Škorpije, a tu se krije i rešenje problema. Za koga? Za fiksne znake (Bik, Lav, Škorpija i Vodolija), koje najviđe pogađaju ovi aspekti, što znači da treba da "uključe" intuiciju, oštroumnost, pronicljivost...