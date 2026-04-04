AUTOMOBIL VAM JE DUGO STAJAO? Evo zašto prva vožnja može biti opasna i šta morate odmah da uradite

MNOGI vozači ne razmišljaju o tome šta se dešava sa automobilom dok miruje, ali čak i nekoliko dana stajanja može uticati na bezbednost vožnje. Najveći problem krije se u kočionom sistemu, koji je izložen vlazi, prljavštini i temperaturnim promenama.

Iako automobil deluje potpuno ispravno, prve minute vožnje mogu otkriti skrivene probleme koji utiču na efikasnost kočenja i sigurnost na putu.

Kako vlaga i stajanje utiču na kočnice i zašto se pojavljuje rđa?

Diskovi i doboši kočnica izrađeni su od legure čelika, koja ima minimalnu zaštitu od korozije. Već nakon nekoliko sati u vlažnom okruženju, naročito tokom zime kada su prisutni so i prljavština, na njihovoj površini počinje da se stvara tanak sloj rđe.

Što automobil duže stoji, to se ovaj sloj više razvija. Posebno su rizična mesta sa lošom drenažom, gde vlaga duže ostaje na podlozi. Vremenom, korozija može smanjiti efikasnost kočnica i produžiti zaustavni put vozila.

Prva vožnja nakon stajanja: Jednostavan trik koji može da spreči ozbiljan problem

Kada prvi put sednete za volan nakon dužeg perioda, važno je da ne krenete naglo. Pre polaska, nekoliko puta lagano pritisnite i otpustite papučicu kočnice kako biste proverili njen odziv.

Nakon što krenete, ponovite isti postupak u vožnji – blago kočite, vodeći računa da ne ugrozite druge učesnike u saobraćaju. Na ovaj način uklanjate površinsku rđu i vraćate kočnicama njihovu punu funkcionalnost.

Obratite pažnju na signale koje vam automobil šalje

Ako tokom vožnje primetite škripanje ili neobične zvuke prilikom kočenja, to može biti znak da problem nije samo površinski. Ukoliko se zvuk ne izgubi nakon nekoliko kočenja, preporučuje se da što pre posetite servis.

Ignorisanje ovih simptoma može dovesti do ozbiljnijih kvarova i povećanog rizika u vožnji. Kočnice su jedan od najvažnijih bezbednosnih sistema i svaki problem treba shvatiti ozbiljno.

Kako da sprečite problem pre nego što se pojavi i sačuvate kočnice?

Prevencija je uvek najbolja opcija. Pre nego što ostavite automobil da duže stoji, preporučuje se da tokom vožnje na suvoj podlozi nekoliko puta lagano pritisnete kočnice kako biste uklonili prljavštinu i vlagu.

Takođe, birajte mesta za parkiranje koja su suva i dobro drenirana, kako biste smanjili kontakt sa vlagom. Ove male navike mogu značajno produžiti vek trajanja kočionog sistema i povećati vašu bezbednost.

