SADA JE PRAVO VREME: Početak februara je idealan da posadite ovo cveće

SETVU određenih vrsta cveća možemo započeti već ovoga meseca. Prva na tom spisku je petunija.

Februar nije mesec u kome mirujemo već počinjemo sa setvom semena cveća i nekih povrtarskih kultura. Zimski period karakteriše nedostatak osvetljenja što može biti limitirajući faktor, jer će se mlade biljke izdužiti i sklonije su poleganju.

Pre nego što krenemo, potrebno je da znamo gde i kada ćemo obavljati sadnju uzgojenog rasada, da nabavimo materijal, semena, đubriva, zaštitna sredstva, alat, pripremimo prostor, obezbedimo grejanje, osvetljenje i vodu za zalivanje.

Birajte kulture duge vegetacije

Još uvek je zima i ne treba žuriti, posebno ako planirate sadnju povrća na otvoreno. Za većinu vrsta je potrebno između 40 i 60 dana od setve do sadnje u bašti. Ako suviše rano krenete, dobićete rasad koji je star, prerastao i za koji ćete morati uložiti mnogo truda i znanja da ga sačuvate od pojave mnogih oboljenja. Takav se sporije razvija kada ga posadimo u baštu, podložniji je napadu bolesti i štetočina i donosi slabiji rod.

Ukoliko ćete ga uzgajati u plastenicima, posebno u grejanim, onda je za vas rana setva povrća i cveća idealna.

Ako planiramo da posejemo kulture koje ćemo saditi na otvorenom kada prođe opasnost od mraza, naš odabir će biti vrste i sorte cveća duge vegetacije, kojima treba mnogo vremena za nicanje ili za razvoj od nicanja do sadnje.

Koje cveće posejati?

Setvu određenih vrsta cveća možemo započeti već ovoga meseca. Prva na tom spisku je petunija. To se odnosi samo na ampel sorte, dok za ostale pričekajte još neko vreme. Ovo je izuzetno dekorativna vrsta koja ulepšava mnogobrojne terase, balkone, žardinjere, viseće korpe. Najbolje je odmah posejati seme u pojedinačne saksijice.

Možete i u zajednički kontejner i prekriti tanjim slojem zemlje. Kada mlade biljčice razviju dva lista, presađujete ih u zasebne posude. Seme posejte u vlažnu zemlju. Optimalna temperatura se kreće od 22 do 25ºC. Ograničavajući faktor kod uzgajanja petunije ima osvetljenje. Ako ne možete osigurati dobro osvetljenje, bolje je da sačekate kraj februara kada će biti više prirodne svetlosti. Zbog premalo svetla rasada petunije su podložne propadanju i sušenju.

Verbena je vrsta koja je poslednjih godina veoma popularna. Preporučuje se da sa setvom započnete već sad kako bi s toplim danima u maju uživali u prekrasnim cvetovima. I za ovu vrstu treba da osigurate dodatno osvetljenje.

Skoro iste zahteve ima i lobelija. Kada je posejemo krajem januara njen rasad će u maju biti spreman za sadnju i brzo će cvetati. Sitne semenke se poseju po površini pripremljenog supstrata koji je navlažen i blago pritisnu kako bi se ostvario što bolji kontakt. Već posle dve sedmice provedene na toplom mestu mlade biljčice počinju da niču.

Karanfili posejani početkom februara se sade u maju čim prođe opasnost od mraza. Optimalna temperatura za uzgajanje presadnica se kreće od 16 do 20ºC. Supstrat treba da je bogat hranivima, a posle setve potrebno je redovno zalivanje.

Eustoma je još jedna vrsta koja se sve više traži. Optimalno vreme za setvu je kraj januara i početak februara. Ovoj vrsti treba mnogo vremena da se razvije, posadi na stalno mesto i procveta. Nagrada za uloženi trud su lepi cvetovi koji oduševljavaju svojim mirisom.

Sada sadimo i lukovice koje ćemo prodavati za "8. mart", odnosno tokom proleća. Možete lukovice posaditi i kod kuće. Tako ćete uživati u cvetovima amarilisa, lala, narcisa, đurđevka.

