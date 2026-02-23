Panorama

NE DONOSITE NAGLE ODLUKE Astro savet za ponedeljak, 23. februar: Ova četiri znaka su na udaru napetog aspekta između Meseca i Marsa

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 02. 2026. u 07:00

MESEC u stabilnom, pouzdanom, sentimentalnom Biku, koji ne voli promene, danas obrazuje kvadrat s Marsom u nepredvidivoj, buntovnoj, ekscentičnoj Vodoliji, koja obožava promene. Već na prvi pogled, jasno je da oni nemaju ništa zajedničko, odnosno, da je sukob neminovan, tim više što se radi o fiksnim znacima, pa niko neće da popusti.

Foto: Profimedia

Mesec je duša, emocija, a Mars sukob, povreda, zato su neminovni sukobi, zbog para ili ljubavi.

Budući da Bikom i Vodolijom upravljaju Venera i Uran, planete ljubavi, novca i neočekivanih situacija, danas ima više šansi za neočekivane troškove, nagle raskide emotivnih veza, ali i nagla pomirenja. Zato ne bi trebalo preduzimati važne finansijske poteze, ali ni donositi odluke o emotivnom životu u afektu.

Znaci na udaru ovog kvadrata su Bik, Vodolija, Škorpija i Lav.

