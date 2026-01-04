DA BRAVE I VRATA NE ZALEDE NA KOLIMA, POSLUŽITE SE JEDNOSTAVNIM TRIKOM: Za brisače iskoristite ovaj predmet koji svi imamo kod kuće
KAKO se ne biste ujutru smrzavali pored automobila dok ga dovedete u vozno stanje, poslužite se trikovima profesionalaca.
Sneg je već zavejao u Srbiji, a to odmah zadaje glavobolje vozačima prilikom pomisli da pokrenu automobile po snegu i mrazu. Međutim, kako se ne biste ujutru smrzavali pored automobila dok ga dovedete u vozno stanje, poslužite se trikovima profesionalaca.
Čarape na brisače
Najjednostavniji način da zaštite brisače od leda i niskih temperatura i sprečite da se smrznu jeste da nađete par starih čarapa i da ih navučete na metlice brisača. Time se oni neće smrznuti i neće zalepiti za staklo. Pre nego što pokrenete brisače sklonite čarape.
Da brave i vrata ne zalede - glicerin
Pre nego što počne zima i temperature odu u minus potrebno je da pripremite svoj automobil. Da biste sprečili da vam zaledi brava na kolima u rupu gde ide ključ ukapajte malo glicerina, koji se može kupiti u svakoj apoteci. Njime takođe možete da namažete gumu na vratima i time sprečite da se usled niskih temperatura zalede vrata i da ne možete da ih otvorite ujutru.
Sprečite magljenje stakala s unutrašnje stane - pena za brijanje
Magljenje stakala često zna da bude problem vozačima, naročito onima koji voze starije tipove automobila. Kada se stakla zamagle potrebno je vreme da se ona osuše, a najbolje je da se uopšte ne zamagle. I to je moguće i to veoma lako. Sve što treba da uradite jeste da malo pene za brijanje stavite na pamučnu krpu i da time istrljate staklo sa unutrašnje strane. Time ćete sprečiti da se vlaga nakuplja na staklu i nećete imati problem s tim da vam u sred vožnje zamagle stakla.
(Kurir)
