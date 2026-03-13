Fudbal

DONALD TRAMP HITNO NAREDIO! Odustanite od Svetskog prvenstva, stigao mu brutalan odgovor koji će pamtiti do kraja života

Новости онлине

13. 03. 2026. u 09:14

Totalni haos se nastavlja!

FOTO: Tanjug/AP

Iranska fudbalska reprezentacija odgovorila je na upozorenje predsednika SAD Donalda Trampa da bi trebalo da se povuče sa Svetskog prvenstva, koje će se održati od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Naime, tenzije su dodatno pojačane nakon što su SAD i Izrael prošle nedelje izvršili zajedničke napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa zemlje, iranski ajatolah, na šta je Iran uzvratio napadima na američke saveznike u Arapskom zalivu. Tramp je potom rekao iranskim fudbalerima da se povuku sa svetskog prvenstva radi sopstvene bezbednosti.

Iranska reprezentacija je odbila predlog predsednika, ističući da o njihovom učešću na takmičenju ne odlučuje jedna zemlja ili pojedinac poput Trampa.

- Svetsko prvenstvo je istorijski međunarodni događaj kojim upravlja FIFA, a ne bilo koji pojedinac ili zemlja. Iranska reprezentacija je bila među prvima koji su se kvalifikovali za ovaj veliki turnir, zahvaljujući snazi i nizu odlučujućih pobeda hrabrih sinova Irana - naveli su u objavi na Instagramu i dodali:

- Sigurno niko ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svetskog prvenstva; Jedina zemlja koja bi mogla biti isključena je ona koja nosi samo titulu domaćina, a pritom nije u stanju da osigura bezbednost timova koji učestvuju na ovom globalnom događaju - zaključuju iz Irana.

