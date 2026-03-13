DONALD TRAMP HITNO NAREDIO! Odustanite od Svetskog prvenstva, stigao mu brutalan odgovor koji će pamtiti do kraja života
Totalni haos se nastavlja!
Iranska fudbalska reprezentacija odgovorila je na upozorenje predsednika SAD Donalda Trampa da bi trebalo da se povuče sa Svetskog prvenstva, koje će se održati od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.
Naime, tenzije su dodatno pojačane nakon što su SAD i Izrael prošle nedelje izvršili zajedničke napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa zemlje, iranski ajatolah, na šta je Iran uzvratio napadima na američke saveznike u Arapskom zalivu. Tramp je potom rekao iranskim fudbalerima da se povuku sa svetskog prvenstva radi sopstvene bezbednosti.
Iranska reprezentacija je odbila predlog predsednika, ističući da o njihovom učešću na takmičenju ne odlučuje jedna zemlja ili pojedinac poput Trampa.
- Svetsko prvenstvo je istorijski međunarodni događaj kojim upravlja FIFA, a ne bilo koji pojedinac ili zemlja. Iranska reprezentacija je bila među prvima koji su se kvalifikovali za ovaj veliki turnir, zahvaljujući snazi i nizu odlučujućih pobeda hrabrih sinova Irana - naveli su u objavi na Instagramu i dodali:
- Sigurno niko ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svetskog prvenstva; Jedina zemlja koja bi mogla biti isključena je ona koja nosi samo titulu domaćina, a pritom nije u stanju da osigura bezbednost timova koji učestvuju na ovom globalnom događaju - zaključuju iz Irana.
