IZBEGAVAJTE SUKOBE SA AUTORITETIMA Astro savet za petak, 13. mart: Danas su 4 znaka horoskopa na udaru opozicije između Jupitera i Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 03. 2026. u 07:00

DANAS na nebu imamo opoziciju između Jupitera i Meseca, koja se inače dešava jednom mesečno, ali sada deluje jače, zato što je Jupiter 11. marta krenuo direktnim hodom.

Foto: freepik.com

Pošto Jupiter, kao planeta ekspanzije, sve uvećava, a pri tom je u znaku svoje egzaltacije, imaćemo veću potrebu za trošenjem novca, preterivanjem u hrani, piću... Mesec prelazi preko znaka Jarca, znaka posla i autoriteta, a Jupiter se nalazi u Raku, simbolu porodice i žena, zbog čega su danas mogući i češći sukobi sa članovima porodice, nežnijim polom, kao i sa nadređenima ili roditeljima.

Na udaru ovog aspekta su Rakovi, Jarčevi, Vage i Ovnovi, i to rođeni u drugoj i trećoj dekadi.

Astrološka kuća preko koje danas prelazi Mesec u vašem horoskopu, pokazuje oblast života na koju bi trebalo da obratite pažnju, na primer, ako prelazi preko druge kuće, izbegavajte nepotrebne troškove i pazite na ishranu. Ako prelazi preko šeste kuće, izbegavajte provokacije na poslu i obratite pažnju na hronične zdravstvene tegobe, ako prelazi prek osedme, donosi sukobe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom, ali i probleme sa pravnim pitanjima, sudskim sporovima i sl.

