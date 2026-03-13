Hapšenja i istraga

UHAPŠEN ČLAN VRAČARSKOG KLANA: Dušan Trkulja "pao" u Belgiji

З. У.

13. 03. 2026. u 09:09

DUŠAN Trkulja (23), jedan od najznačajnijih pripadnika Vračarskog klana uhapšen je u Belgiji, zahvaljujući uspešnoj međunarodnoj saradnji belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbednosno informativne agencije i VJT Beograd, saznaju "Novosti".

УХАПШЕН ЧЛАН ВРАЧАРСКОГ КЛАНА: Душан Тркуља пао у Белгији

Novosti

Prilikom pretresa Trkuljinog vozila, pronađena je replika pištolja.

Srbija je za Trkuljom raspisala međunarodnu poternicu zbog izvršenja više krivičnih dela.

Operativna saznanja bezbednosnih sluzbi ukazuju da je 

Trkulja u Belgiji i Zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih dela.

Ovo hapšenje je nastavak akcije i rezultat međunarodne saradnje srpske policije i UKP, koja se kontinuirano nastavlja. 

Podsećamo da je u Srbiji u poslednjih mesec dana uhapšeno više članova Vračarskog kriminalnog klana zbog teških krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

0 0

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena