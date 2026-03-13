UHAPŠEN ČLAN VRAČARSKOG KLANA: Dušan Trkulja "pao" u Belgiji
DUŠAN Trkulja (23), jedan od najznačajnijih pripadnika Vračarskog klana uhapšen je u Belgiji, zahvaljujući uspešnoj međunarodnoj saradnji belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbednosno informativne agencije i VJT Beograd, saznaju "Novosti".
Prilikom pretresa Trkuljinog vozila, pronađena je replika pištolja.
Srbija je za Trkuljom raspisala međunarodnu poternicu zbog izvršenja više krivičnih dela.
Operativna saznanja bezbednosnih sluzbi ukazuju da je
Trkulja u Belgiji i Zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih dela.
Ovo hapšenje je nastavak akcije i rezultat međunarodne saradnje srpske policije i UKP, koja se kontinuirano nastavlja.
Podsećamo da je u Srbiji u poslednjih mesec dana uhapšeno više članova Vračarskog kriminalnog klana zbog teških krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala.
