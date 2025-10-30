PSIHOLOG OTKRIVA TAJNU SREĆNIH VEZA: Parovi koji dele ovih 5 vrednosti traju duže i vole dublje
KAŽU da se suprotnosti privlače, ali prema psihologu Marku Treversu, koji godinama proučava parove - upravo ono što vas povezuje čini da veza opstane. Na početku nas razlike često zaintrigiraju, unesu uzbuđenje i energiju, ali dugoročno, ono što održava ljubav nije strast već sklad.
Trevers objašnjava da parovi koji se najduže vole i koji izgledaju "lagano" zajedno, imaju pet stvari zajedničkih - i da to nije slučajnost, već emocionalna zrelost.
Zajednički smisao za humor
Smeh je najjednostavniji i najiskreniji test povezanosti. Srećni parovi ne moraju da imaju isti ukus u komedijama, ali imaju sličan osećaj za ironiju i šalu. Oni se smeju istim stvarima, prepoznaju međusobne geste i često koriste humor da umesto svađe - razbiju tenziju.
Sličan stil komunikacije
Nisu svi parovi isti - neki žele da razgovaraju o problemu odmah, drugi čekaju da emocije splasnu. Ali ono što srećne parove izdvaja jeste da se razumeju u tom ritmu.
Ne guraju, ne beže, ne kažnjavaju tišinom. Znaju kada treba da se ćuti, a kada da se govori. Takav dogovor ne nastaje sam od sebe – on se gradi poverenjem i uzajamnim poštovanjem.
Usklađene društvene potrebe
U svakoj vezi postoji neko ko voli društvo i neko kome treba tišina. Ali ako su ti svetovi previše udaljeni, to postaje iscrpljujuće. Srećni parovi ne mere ko je više "društven" - oni poštuju ritam onog drugog.
Ako jedno želi veče s prijateljima, a drugo mir kod kuće, nema krivice ni pasivno-agresivnih poruka. Ljubav nije dokazivanje, nego razumevanje.
Zajednička radoznalost
Parovi koji traju nikada ne prestaju da zajedno istražuju. To ne mora da znači ista interesovanja - naprotiv. Zdrava veza ima prostor za različitost, ali i spremnost da upozna svet onog drugog. Zajednički odlazak na koncert, nova knjiga, film, izložba ili samo razgovor o tome šta nas pokreće - sve to gradi osećaj da veza nije rutina, već putovanje u dvoje.
Iskreno interesovanje jedno za drugo
Najvažnija, i najpotcenjenija stvar u svakoj vezi. Ljudi koji su srećni zajedno nikada ne prestaju da se pitaju jedno drugo: "Kako si?" - i misle to zaista. I posle godina, i dalje flertuju, komplimenti ne prestaju, i radoznalost ne jenjava. Oni ne prestaju da gledaju partnera kao osobu koju žele da razumeju, a ne samo kao nekog s kim dele život.
Prema Treversu, suprotnosti mogu da zapale iskru, ali zajedničke vrednosti održavaju plamen. Zdrava veza nije trka za dokazivanjem, već prostor u kome možeš da dišeš, da se smeješ i da budeš ono što jesi - sa nekim ko to prepoznaje.
(Make It)
BONUS VIDEO - SEBI SAM NAJVEĆI PRIJATELj I NEPRIJATELj: Nataša Bekvalac o karijeri, novom albumu, roditeljstvu
Preporučujemo
ZA NjIH ĆE NOVEMBAR BITI ČAROBAN: 3 horoskopska znaka će uživati u izobilju i harmoniji
29. 10. 2025. u 22:51
KINESKI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: Spremite se za mesec velikih promena
28. 10. 2025. u 22:28
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)