NA ZEMLJI POČELA SLABA MAGNETNA OLUJA: Već četvrta u oktobru - oglasili se naučnici

30. 10. 2025. u 15:58

NA Zemlji je počela slaba magnetna oluja zbog udara koronalne rupe na Sunce, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira i Institut za solarno-zemaljsku fiziku Ruske akademije nauka.

Foto: freepik.com

- Prvobitno se očekivalo da današnji poremećaji budu umereni i do sada su u skladu sa prognozom. Oluja je registrovana na niskom nivou G1 sa potencijalom za rast do najviše G2 (postoji pet gradacija na skali) - navedeno je u saopštenju, preneo je Interfaks.

Prema rečima naučnika, ovo je već četvrta magnetna oluja u oktobru.

- Broj magnetnih oluja je povećan drugi mesec zaredom: prethodno se pet oluja dogodilo u septembru nakon pada krajem leta - saopštila je laboratorija.

Oni su primetili da je povećanje geomagnetnih poremećaja povezano sa ulaskom Zemlje u zonu uticaja relativno male koronalne rupe na Suncu.

(Tanjug)

