NA ZEMLJI POČELA SLABA MAGNETNA OLUJA: Već četvrta u oktobru - oglasili se naučnici
NA Zemlji je počela slaba magnetna oluja zbog udara koronalne rupe na Sunce, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira i Institut za solarno-zemaljsku fiziku Ruske akademije nauka.
- Prvobitno se očekivalo da današnji poremećaji budu umereni i do sada su u skladu sa prognozom. Oluja je registrovana na niskom nivou G1 sa potencijalom za rast do najviše G2 (postoji pet gradacija na skali) - navedeno je u saopštenju, preneo je Interfaks.
Prema rečima naučnika, ovo je već četvrta magnetna oluja u oktobru.
- Broj magnetnih oluja je povećan drugi mesec zaredom: prethodno se pet oluja dogodilo u septembru nakon pada krajem leta - saopštila je laboratorija.
Oni su primetili da je povećanje geomagnetnih poremećaja povezano sa ulaskom Zemlje u zonu uticaja relativno male koronalne rupe na Suncu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Pešacima sa KiM pridružili se i meštani Raške i Kraljeva u koloni: Ori se “Ja sam momče sa Kosova”
Preporučujemo
SLUČAJ KOJI INTRIGIRA NAUČNIKE: Džinovski asteroid udario u Zemlju, ali - nema kratera
18. 10. 2025. u 15:30
NAUČNICI ZBUNjENI: Sunčev sistem možda krije ne jednu, već dve neotkrivene planete
17. 10. 2025. u 15:11
VELIKO OTKRIĆE NAUČNIKA: Zemlja postaje tamnija i to nije dobra vest
12. 10. 2025. u 23:22
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)