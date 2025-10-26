DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 27. OKTOBAR: Rak i Jarac da paze na svoje izjave, Vaga na troškove, Strelac na detalje ugovora

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 27. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shuterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovan aspekt između Urana u kući komunikacija i Meseca u kući karijere donosi vam sukobe sa nadređenima. Uvećanje prihoda preko sponzorstva, stipendije, kredita, alimentacije. Zahlađenje odnosa sa voljenom osobom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera u napetom aspektu s Mesecom donosi vam probleme na putovanjima, ispitima, u kontaktima sa strancima, sa pravnim aktima. Novac stiže preko privatnog biznisa, ali i vanredni troškovi. Stabilizacija odnosa u porodici.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući finansija donosi vam kontakt s uspešnom osobom što može rezultirati dogovorom o novom poslu. Stara simpatija želi ponovo da uđe u vaš život. Bračni partner vam priprema iznenađenje. Stomačne tegobe.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u napet aspekt s retrogradnim Uranom u kući neprijatelja pa pripazite na svoje izjave, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Rasprave sa ženama na poslu. Bol u zglobovima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući posla pravi sekstil s vašim vladaocem Suncem što vam olakšava dogovore s nadređenima. Mada se danas bavite rutinskim poslovima, oni vam ipak donose manje novčane dobitke. Promenite način ishrane.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec blizu asteroida Amor u kući ljubavi donosi vam susret sa starom simpatijom. Uvećanje zarade preko privatne delatnosti ili hobija koji pretvarate u posao. Rasprave s nadređenima ili roditeljima. Stomačne tegobe.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vladalac kuće karijere, Mesec, u napetom aspektu s Uranom, upozorava na izbegavate nepotrebne troškove. Novac stiže preko saradnje sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Izbegavajte rasprave sa ženama. Više šetajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sunce u vašem znaku pravi sekstil s Mesecom donoseći vam novac preko intelektualnih i zanimanja koja podrazumevaju česta putovanja. Tajna romansa sa starijom osobom. Izbegavajte gazirane napitke.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sa Mesecom u kući finansija pod uticajem Sunca iz kuće tajni novac vam stiže preko tajnih, paralelnih ili honorarnih poslova. Dodatni oprez s ugovorima koji se odnose na kupovinu ikli prodaju nekretnina. Nesanica.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt između Meseca u vašem znaku i vašeg vladaoca, retrogradnog Urana, donosi vam konflikte sa saradnicima i probleme s dokumentacijom. Rasprave sa nadređenima, naročito sa ženama. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom u kući ograničenja, preispitujete poslovne ali i odluke u vezi s vašim privatnim životom. Izbegavajte podizanje kredita i rizične finansijske poteze. Stara simpatija koja stiže s dužeg puta i želi da vas vidi.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Meseca, koji upravlja vašim ljubavnim životom, pod uticajem nepredvidivog Urana iz kuće privatnosti, donosi vam sukobe u porodici. Izbegavajte nepotrebne troškove. Imate poslovnu podršku jedne Device.