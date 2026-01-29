Panorama

DRUŽITE SE S PRIJATELJIMA, NE PRETERUJTE S TROŠKOVIMA Astro savet za četvrtak, 29. januar: Šarmu ovih znakova će danas malo ko moći da odoli

Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 01. 2026. u 07:00

PLANETA komunikacija, Merkur, toliko se približila Veneri, planeti ljubavi i novca u društvenoj, neuhvatljivoj Vodoliji, da danas obrazuju egzaktnu konjunkciju, odnosno, nalaze se na istom, 14. stepenu Vodolije.

ДРУЖИТЕ СЕ С ПРИЈАТЕЉИМА, НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ С ТРОШКОВИМА Астро савет за четвртак, 29. јануар: Шарму ових знакова ће данас мало ко моћи да одоли

Foto: Profimedia

Ovaj aspekt pojačava uticaje obe planete, tim više što je 14. stepen analogan znaku Bika, kojim upravlja Venera, kojaje i planeta hedonizma..

Istovremeno, obe planete obrazuju harmoničan aspekt, trigon, s Mesecom u Blizancima, što još više naglašava potrebu za druženjem sa prijateljima, izlascima, novim susretima i poznanstvima, flertovanjem... Takođe, mogu započeti i neke strastvene ljubavne veze.

Ovo se naročito odnosi na rođene u drugoj dekadi vazdušnih i vatrenih znakova (Blizanci, Vodolija, Vaga, Strelac, Ovan, Lav) čiji će šarm, privlačnost, ali i smisao za diplomatiju doći do punog izražaja.

Ovaj aspekt pogoduje i umetnicima, naročito piscima. Budući da konjunkcija Merkura i Venere pravi i inkonjunkciju sa Jupiterom u Raku, biće naglašena i želja za uživanjem u životnim zadovoljstvima, naročito u trošenju novca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEKARBONIZACIJA DANAS ZA ODRŽIVU PLANETU SUTRA

DEKARBONIZACIJA DANAS ZA ODRŽIVU PLANETU SUTRA