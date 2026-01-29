DRUŽITE SE S PRIJATELJIMA, NE PRETERUJTE S TROŠKOVIMA Astro savet za četvrtak, 29. januar: Šarmu ovih znakova će danas malo ko moći da odoli

PLANETA komunikacija, Merkur, toliko se približila Veneri, planeti ljubavi i novca u društvenoj, neuhvatljivoj Vodoliji, da danas obrazuju egzaktnu konjunkciju, odnosno, nalaze se na istom, 14. stepenu Vodolije.

Foto: Profimedia

Ovaj aspekt pojačava uticaje obe planete, tim više što je 14. stepen analogan znaku Bika, kojim upravlja Venera, kojaje i planeta hedonizma..

Istovremeno, obe planete obrazuju harmoničan aspekt, trigon, s Mesecom u Blizancima, što još više naglašava potrebu za druženjem sa prijateljima, izlascima, novim susretima i poznanstvima, flertovanjem... Takođe, mogu započeti i neke strastvene ljubavne veze.

Ovo se naročito odnosi na rođene u drugoj dekadi vazdušnih i vatrenih znakova (Blizanci, Vodolija, Vaga, Strelac, Ovan, Lav) čiji će šarm, privlačnost, ali i smisao za diplomatiju doći do punog izražaja.

Ovaj aspekt pogoduje i umetnicima, naročito piscima. Budući da konjunkcija Merkura i Venere pravi i inkonjunkciju sa Jupiterom u Raku, biće naglašena i želja za uživanjem u životnim zadovoljstvima, naročito u trošenju novca.