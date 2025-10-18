Panorama

NEPOZNATI MUŠKARAC UPAO NA RTS: Voditeljka šokirana - Pojavio se usred emisije! (FOTO)

В.Н.

18. 10. 2025. u 14:05

TOKOM nedavnog emitovanja Jutarnjeg programa na RTS-u, koju je vodila Gordana Stijačić, desilo se nešto neočekivano.

НЕПОЗНАТИ МУШКАРАЦ УПАО НА РТС: Водитељка шокирана - Појавио се усред емисије! (ФОТО)

Foto: Printscreen/RTS

Naime, sve je teklo po planu sve do 7.30 časova. Negde u to vreme jedan čovek je očigledno ostavljao neko osveženje na sto ispred voditeljke.

Gordanu je uznemirila ta situacija jer je nepoznati gospodin upao ispred kamere koja je snimala ovu voditeljku Javnog servisa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Foto: Printscreen/RTS

Foto: Printscreen/RTS

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje

SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje