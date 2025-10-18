NEPOZNATI MUŠKARAC UPAO NA RTS: Voditeljka šokirana - Pojavio se usred emisije! (FOTO)

TOKOM nedavnog emitovanja Jutarnjeg programa na RTS-u, koju je vodila Gordana Stijačić, desilo se nešto neočekivano.

Foto: Printscreen/RTS

Naime, sve je teklo po planu sve do 7.30 časova. Negde u to vreme jedan čovek je očigledno ostavljao neko osveženje na sto ispred voditeljke.

Gordanu je uznemirila ta situacija jer je nepoznati gospodin upao ispred kamere koja je snimala ovu voditeljku Javnog servisa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Foto: Printscreen/RTS

Foto: Printscreen/RTS

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć