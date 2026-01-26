Ekonomija

POZNATO ZA KOLIKO JE PRODAT NIS! Vučić otkrio koja je cena za 56 odsto vlasništva

26. 01. 2026. u 11:07

OTPRILIKE znamo cenu za koju je MOL kupio NIS, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na "Blic TV".

Prema njegovim rečima između 900 miliona i milijardu je taj iznos za udeo od 56 odsto.

- Mi smo bili spremni da platimo više - rekao je Vučić.

Na pitanje zašto nije NIS prodat Srbiji, predsednik je rekao da ne bi o tome govorio jer bi "ugrozio interese Srbije".

Vučić je rekao i da 2035. godine nećemo imati ako ne budemo ulagali u energetsku infrastrukturu.

