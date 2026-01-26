POZNATO ZA KOLIKO JE PRODAT NIS! Vučić otkrio koja je cena za 56 odsto vlasništva
OTPRILIKE znamo cenu za koju je MOL kupio NIS, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na "Blic TV".
Prema njegovim rečima između 900 miliona i milijardu je taj iznos za udeo od 56 odsto.
- Mi smo bili spremni da platimo više - rekao je Vučić.
Na pitanje zašto nije NIS prodat Srbiji, predsednik je rekao da ne bi o tome govorio jer bi "ugrozio interese Srbije".
Vučić je rekao i da 2035. godine nećemo imati ako ne budemo ulagali u energetsku infrastrukturu.
