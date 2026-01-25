Panorama

NE NASEDAJTE NA PROVAKCIJE Astro savet za nedelju, 25. januar: Mesec pravi napete aspekte sa planetama sukoba i podsvesti

Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 01. 2026. u 07:00

MESEC, simbol emocija i raspoloženja, doma, porodice, žena, večeras napušta nestrpljivog, impulsivnog, vatrenog Ovna i u 19.88 ulazi u ležernog, sporog, zemljanog Bika, praveći konjunkciju s asteroidom Fantazija i izazovne aspekte s Marsom i Plutonom u Vodoliji.

Foto: Profimedia

Konjunkcija Meseca i Fantazije podstiče kreativnost, naročito kod rođenih na početku znaka Bika, Device i Jarca, koji mogu da ostvare nešto o čemu davno maštaju ili će njihov stvaralački potencijal doći do punog izražaja, naročito ako se bave umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).

Kvadrat između Meseca i Marsa u Vodoliji, podstiče borbeni duh, naglašava energičnost i upozorava na opasnost od naglih, impulsivnih reakcija i provokacija.

Mesec je duša, a Mars je agresija, pa Mesecu u Biku, znaku njegove egzaltacije (u kome je vrlo jak), ne prija aspekt sa Marsom u hladnoj, distanciranoj Vodoliji. Mesec je simbol žena, a Mars nasilja, pa žene treba da se čuvaju agresivnih muškaraca.

Kvadrat između Meseca i Plutona, planete moći, dominacije, bogatstva, transformacije, regeneracije, podstiče iracionalne strahove i emocionalnu ranjivost. Takođe, upozorava na probleme sa finansijama, ljubavnim partnerom, prijateljima, nadređenima i članovima porodice, u zavisnosti od toga koja astrološka kuća vam pada u znak Bika i Vodolije.

Fudbal
