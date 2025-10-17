Panorama

PAZITE SE SKANDALA U JAVNOSTI Astro savet za petak, 17. oktobar: Evo koji su znaci na udaru izazovnih aspekata Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 10. 2025. u 07:00

NAPETI aspekti Meseca, simbola emocija, raspoloženja, porodice, žena, naroda, popularnosti, trgovine, danas zahtevaju prilagođavanje okolnostima, ljudima i situacijama.

Foto Shutterstock

Naravno, ako želite da završite nešto što ste isplanirali ili da jednostavno brže obavite svakodnevne obaveze.

Ukoliko se bavite zanimanjem koje zahteva vaše prisustvo u javnosti, čuvajte se skandala, manipulacija i neproverenih informacija. Na udaru su Device i Ribe, dok bi Blizanci i Strelci trebalo da povedu više računa o odnosu prema nadređenima, autoritetima ili roditeljima.

