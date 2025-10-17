PAZITE SE SKANDALA U JAVNOSTI Astro savet za petak, 17. oktobar: Evo koji su znaci na udaru izazovnih aspekata Meseca
NAPETI aspekti Meseca, simbola emocija, raspoloženja, porodice, žena, naroda, popularnosti, trgovine, danas zahtevaju prilagođavanje okolnostima, ljudima i situacijama.
Naravno, ako želite da završite nešto što ste isplanirali ili da jednostavno brže obavite svakodnevne obaveze.
Ukoliko se bavite zanimanjem koje zahteva vaše prisustvo u javnosti, čuvajte se skandala, manipulacija i neproverenih informacija. Na udaru su Device i Ribe, dok bi Blizanci i Strelci trebalo da povedu više računa o odnosu prema nadređenima, autoritetima ili roditeljima.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
