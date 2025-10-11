ASTRONOMI OTKRILI: Koliko će dugo zemlja "živeti" dok je sunce ne sprži?

SUNCE je zvezda, a znači da ima ograničen vek trajanja, odnosno životni vek. Da li ga je moguće predvideti? Apsolutno jeste. Upravo to su uradili stručnjaci Ruske akademije nauka (RAN) i evo do kakvih su zaključaka oni došli.

Foto: Printskrin Jutjub/ European Space Agency, ESA

RUSKI STRUČNjAK PROGNOZIRAO ŽIVOTNI VEK SUNCA

Saglasno teoriji evolucije zvezda, u narednih 5 miliona godina Sunce će se pretvoriti u crvenog giganta, koji će spržiti planete u svom neposrednom okruženju. Na udaru vrelog talasa naći će se Merkur, Venera i naša planeta.

-Nakon toga, Sunce će se pretvoriti u belog patuljka, zahvaljujući čemu će posti "besmrtno", praktično večan objekat, ako je reč "večnost" uopšte umesna u kontekstu "Univerzuma", naveo je rukovodilac Laboratorije sunčeve astronomije RAN, Sergej Bogačov.

Dok se ove prognoze ruskog naučnika ne obistine, Sunce će sve vreme verno "služiti" Zemlji: sijaće stabilno, omogućavajući time očuvanje uslova komfornih za život ljudi i opstanak flore i faune, prenele su RIA Novosti.

EKSPLOZIJE NA SUNCU KONSTANTNO PRIVLAČE PAŽNjU NAUČNIKA, IZAZIVAJU POMETNjU NA ZEMLjI

Iz dana u dan ruski astronomi pomno prate aktivnost Sunca, a ono što je primetno jeste da se eksplozije na ovoj zvezdi dešavaju poprilično često. Njihov intenzitet konstantno varira, ali skoro sve se kategorišu kao ekstremno intenzivne ili umereno snažne.

Ovakve eksplozije utiču i na našu planetu: na Zemlji one mogu prouzrokovati jake magnetne bure koje mogu dovesti do problema u energetskim i telekomunikacionim sistemima i značajno utiču na migracije ptica i drugih životinja.

Osim toga, pojačana Sunčeva aktivnost može proširiti i geografski prostor na kojima je vidljiva polarna svetlost (aurora borealis). Da li magnetne bure utiču da naše zdravlje još uvek nije poznato, iako se pojedini mogu žaliti na glavobolje i opštu slabost.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta