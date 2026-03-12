Panorama

OTKRIVAJU SE DUGO ČUVANE TAJNE Astro savet za četvrtak 12. mart: Na "udaru" četiri znaka horoskopa, Lavovi da se posebno pripaze

Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 03. 2026. u 07:00

Asteroid Pandora, na 28. stepenu ležerne, ekscentrične, nepredvidive Vodolije, danas pravi egzaktan kvadrat sa Uranom, koji upravlja tim znakom.

Zato Lavovi, kojima je Pandora u sedmoj kući, a Uran u kući karijere, predstavnici ovog vazdušnog, fiksnog (jaka volja) znaka, mogu doći u situaciju da iznenada saznaju neke dugo skrivane tajne u partnerskim odnosima, kako ljubavnim tako i poslovnim.

Pošto Uran rano ujutru obrazuje i sekstil sa Mesecom na 28. stepenu Strelca, Lavovi će imati pomoć i podršku neke žene koja im je bliska, mada se može desiti da živi negde daleko.

Ovaj aspekt naravno pogađa i Vodolije (karijera, posao, odnos sa nadređenima, roditeljima), Škorpije (odnosi sa emotivnim ili poslovnim partnerom i članovima porodice) i Bikove (porodični odnosi, nekretnine, finansije).

