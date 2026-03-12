OTKRIVAJU SE DUGO ČUVANE TAJNE Astro savet za četvrtak 12. mart: Na "udaru" četiri znaka horoskopa, Lavovi da se posebno pripaze
Asteroid Pandora, na 28. stepenu ležerne, ekscentrične, nepredvidive Vodolije, danas pravi egzaktan kvadrat sa Uranom, koji upravlja tim znakom.
Zato Lavovi, kojima je Pandora u sedmoj kući, a Uran u kući karijere, predstavnici ovog vazdušnog, fiksnog (jaka volja) znaka, mogu doći u situaciju da iznenada saznaju neke dugo skrivane tajne u partnerskim odnosima, kako ljubavnim tako i poslovnim.
Pošto Uran rano ujutru obrazuje i sekstil sa Mesecom na 28. stepenu Strelca, Lavovi će imati pomoć i podršku neke žene koja im je bliska, mada se može desiti da živi negde daleko.
Ovaj aspekt naravno pogađa i Vodolije (karijera, posao, odnos sa nadređenima, roditeljima), Škorpije (odnosi sa emotivnim ili poslovnim partnerom i članovima porodice) i Bikove (porodični odnosi, nekretnine, finansije).
