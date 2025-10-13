Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za ponedeljak, 13. oktobar: Oprez - Venera je u opoziciji s Neptunom u Ribama, evo šta to znači

Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 10. 2025. u 16:26

VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja, hrane, lepog života ali i novca, posle godinu dana, 13. oktobra, ulazi u Vagu, znak kojim vlada i u kome je njen uticaj naglašen.

Foto: Shutterstock

Čim kasno večeras, u 23.20, bude ušla u sedmi zodijački znak, napraviće opoziciju s Neptunom u Ribama, koja donosi ljubavni zanos, rađaju se romantične veze ali takođe podstiče sklonost zabludama i iluzijama. Ovo se odnosi ne samo na emotivni život, već i na finansije i posao, pa bi trebalo izbegavati rizične poteze s novcem, kao i sumnjive dogovore.

S druge strane, Venera obrazuje i sjajne trigone s retrogradnim Uranom u Blizancima i retrogradnim Plutonom u Vodoliji, pa ćemo imati moćan aspekt, veliki vazdušni trigon koji može da ublaži napet aspekt Venera-Neptun.

Pre ulaska Venere u Vagu, u 20.41, na nebu se obrazuje poslednja Mesečeva četvrt na 20. stepenu Raka, znaka doma i porodice.

Ovaj napet aspekt će se osećati narednih 28 dana koliko traje Mesečev (lunarni) ciklus. Zato će danas znaci koji su pod većim uticajem Meseca - Rakovi, Bikovi i Ribe, naročito rođeni u prvoj dekadi, biti podložniji promenama raspoloženja.

Kada je Mesec u fazi opadanja, kao danas, ne preporučuje se da započinjete velike poslove, već je bolje da ih privodite kraju. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, koja će biti 21. oktobra na 28. stepenu Vage.

Mada se svake godine formira poslednja četvrt u Raku, aspekti koje Mesec obrazuje sa ostalim tranzitnim planetama nisu isti, zbog čega se ne ponavljaju isti događaji.

Osim podrazumevajućeg, napetog aspekta (kvadrata) sa Suncem, poslednja Mesečeva četvrt, ove godine obrazuje konjunkciju s Jupiterom u Raku. Ovaj aspekt donosi novac, preko privatnog biznisa, naročito porodičnog biznisa, putovanja, kontakata sa strancima, obrazovanja, pravnih akata.

u vreme poslednje Mesečeve faze u Raku, treba da privodite kraju poslove započete u vreme mladog Meseca u Raku (pre šest meseci), jer vam mogu doneti lepu zaradu.

