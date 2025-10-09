NOVAC STIŽE ALI I VANREDNI TROŠKOVI Astro savet za četvrtak, 9. oktobar: Opozicija Mesec-Mars upozorava na oprez sa finansijama
OPOZICIJA između Marsa, simbola akcije i Meseca u Biku, znaku novca, upozorava da vanredne troškove, a na udaru ovog aspekta najviše su,Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.
Mesec takođe obrazuje prijateljske aspekte sa Venerom, Jupiterom i Saturnom, simbolima novca, uspeha i trajnosti, zbog čega su danas izvesni dobici preko uslužnih dealtnosti, nekretnina, trgovine smrznutim voćem...
Ove pozicije planeta najviše će uticati na Device, Jarčeve i Rakove.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
