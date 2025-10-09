Panorama

NOVAC STIŽE ALI I VANREDNI TROŠKOVI Astro savet za četvrtak, 9. oktobar: Opozicija Mesec-Mars upozorava na oprez sa finansijama

Marina Jungić Milošević, astrolog

09. 10. 2025. u 07:30

OPOZICIJA između Marsa, simbola akcije i Meseca u Biku, znaku novca, upozorava da vanredne troškove, a na udaru ovog aspekta najviše su,Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

Foto: Profimedia

Mesec takođe obrazuje prijateljske aspekte sa Venerom, Jupiterom i Saturnom, simbolima novca, uspeha i trajnosti, zbog čega su danas izvesni dobici preko uslužnih dealtnosti, nekretnina, trgovine smrznutim voćem... 

Ove pozicije planeta najviše će uticati na Device, Jarčeve i Rakove.

