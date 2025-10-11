NEDELJNI HOROSKOP OD 12. DO 18. OKTOBRA: Bika očekuje važna odluka, Raka kriza u domu, Devicu zablude, Škorpiju prilika koja se ne propušta

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 12. do 18. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Početkom perioda, u vreme poslednje Mesečeve četvrti u astrološkoj kući privatnog života ali i biznisa, moguće su rasprave sa ženama, naročito ako ste rođeni krajem znaka. Direktan hod Plutona, posle 14. oktobra, povoljno utiče na vaše finansijsko stanje, donoseći vam uvećanje prihoda. Oprez u dogovorima sa partnerima i saradnicima iz inostranstva.

Ljubav Ulazak Venere, vladaoca partnerkih odnosa u vašu sedmu kuću, 13. oktobra, slobodnim Ovnovima može doneti susret sa šarmantnom oobom koja će im prećutati neke važne podatke o sebi. Zauzeti Ovnovi mogu iznenada da obnove romansu s nekim koga su nedavno upoznali preko prijateljskih konatakata.

Zdravlje Nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u Raku, 13. oktobra, očekuje vas uvećanje prihoda, preko kraćih poslovnih putovanja.Pluton, 14. oktobra, kreće direktnim hodom preko kuće karijere, kada ćete morati da se prilagodite zahtevima nadređenih. To će vas naterati da podvučete crtu, promenite posao ili da odlučite čime biste želeli da se bavite, mada može doneti i otkaz.

Ljubav Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim intimnim životom, 13. oktobra, ulazi u šestu astrološku kuću donoseći vam zaljubljivanje u nekoga koga ćete upoznati preko poslovnih kontakata. Ali, pazite se, jer sve može izgledati bajno i sjajno, a ispostaviće se da se iza svega krije neka obmana.

Zdravlje Osetljivi bubrezi.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u Raku, početkom perioda, novac vam pritiče preko paralelnog ili honorarnog posla. Posle 14. oktobra, kada Pluton kreće direktnim hodom, možete da očekujete uvećanje zarade preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih oblasti, kao i uspeh u visokom obrazovanju. Pazite šta potpisujete, naročito u drugoj polovini perioda.

Ljubav Naglašen znak Škorpije donosi vam susret s nekim preko prpijateljskih kontakata. Ulazak Venere u kuću ljubavi, 13. oktobra, slobodnima može doneti novu ljubav, kao i trudnoću. Moguć ulazak u tajnu romansu sa Strelcem. Neko kome se odavno dopadate, pokušaće da bude mnogo direktniji u kontaktu s vama.

Zdravlje Podložnost povredama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Aspekti poslednje Mesečeve četvrti u vašem znaku, 13. oktobra, donose vam priliku da uspešno dovršite neki posao koji ste započeli pre šest meseci. Direktan hod Plutona, simbola moći i novca, preko kuće finansija, posle 14. oktobra, donosi vam veću zaradu preko emotivnog partnera, naslednog prava, stipendije, sponzorstva, alimentacije, deobe bračne imovine.

Ljubav Opozicija između Neptuna i Venere, planete ljubavi, koja 13. oktobra, posle godinu dana ulazi u četvrtu kuću donosi vam porodične krize i svađe s ukućanima. Retrogradni Pluton, koji vlada vašim ljubavnim životom, do 14. oktobra upozorava na ljubomorne scene i rasprave s partnerom. Dopada vam se Devica,

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Pozicija poslednje četvrti Meseca, koji upravlja vašim idejama, u 12. astrološkoj kući, najavljuje profesionalni i finansijski uspeh, posle 13. oktobra, i to preko putovanja, farmacije, trgovine tečnostima ili naftom, kontakata sa strancima, naučno-istraživačkog rada. Iskoristite priliku da se pozicionirate na mestu koje vam donosi sjajne poslovne šanse.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, početkom sedmice ulazi u Vagu, znak partnerskih odnosa, pod uticajem varljivog Neptuna, što donosi ljubavni zanos, ali i sklonost zabludama. Direktan hod Plutona, koji upravlja vašom privatnošću, posle 14. oktobra, nagoveštava promene u porodičnom životu. Stiže poziv od Lava.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u Raku, 13. oktobra, možete započeti realizaciju projekta zajedno s emotivnim partnerom ili prijateljima. Opozicija Venere, koja posle godinu dana, 13. oktobra ulazi u kuću posla i Neptuna, simbola obmana, u kući novca, upozorava da se čuvate loših finansijskih poteza i prevara. Umetnici mogu da očekuju isplatu zakasnelog honorara.

Ljubav Pozicija planete iluzija, koja vlada vašim ljubavnim životom, posle 13. oktobra, čini vas sklonim zabludama i samozavaravanju. Voljena osoba insistira na poštovanju nekakvog dogovora koji vas zapravo u priličnoj meri opterećuje, jer niste spremni ni za kakve kompromise. Dobijate poziv od Raka.

Zdravlje Nervna napetost.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući karijere, 13. oktobra, možete da očekujete napredovanje u poslu. Ipak, trebalo bi da povedete više računa o troškovima i da izbegavate rizične finansijske poteze ili podizanje kredita. Uvećanje prihoda posle 14. oktobra, kada se sreća može osmehnuti privatnicima ali i Vagama koje se bave javnim delatnostima. Poslušajte savet Lava.

Ljubav Ulazak vašeg vladaoca Venere u vaš znak, 13. oktobra, donosi vam popularnost i omiljenost u društvu. Pluton, vladalac partnerskih odnosa, 14. oktobra, kreće direktno i nagoveštava novu ljubav, moguće i trudnoću. Trigon između Marsa, vladaoca partnerskih odnosa i Jupitera, donosi proširenje porodice.

Zdravlje Osetljiva koža.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući inostranstva, koja se dešava jednom godišnje, a ove godine 13. oktobra, možete dosta da zaradite, naročito preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih procesa, visokog obrazovanja. Vaš vladalac Pluton kreće direktno 14. oktobra, donoseći vam poslovne prilike koje ne bi trebalo da propustite. Poslušajte savet Bika.

Ljubav Susret s nekim preko prijatelja, početkom perioda, može da preraste u nešto ozbiljnije. Krajem perioda aktiviraju se neki stari porodični problemi. Trigon između Urana u kući strasti i Venere, vladaoca partnerskih odnosa, donosi vam iznenadni susret s nekim ko će vam se dopasti na prvi pogled.

Zdravlje Pazite se u saobraćaju.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posao Vaš vladalac Jupiter u konjunkciji s poslednjom Mesečevom četvrti u kući finansija, 13. oktobra, najavljuje uvećanje zarade, naročito preko porodičnog biznisa ili drugog vida samostalne delatnosti. Direktan hod Plutona, vladaoca vaše kreativnosti, posle 14. oktobra, donosi vam nove poslovne ideje i umetničku inspiraciju. Poslušajte savet jedne Vodolije.

Ljubav Ulazak Venere, posle godinu dana, u kuću društvenog života, i to u opoziciji s Neptunom, donosi vam brojne susrete i poznanstva s osobama iz umetničkih krugova. Slobodne Strelce očekuje ljubavni zanos sa zauzetom osobom, a zauzetima partner može da zameri što nemaju dovoljno sluha za njegove želje.

Zdravlje Proverite hormonski status.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Početkom perioda, mogući konflikti i rasprave s ženama na poslu. Posle 14. oktobra, direktan hod Plutona, planete moći i novca, preko kuće finansija, donosi uvećanje prihoda. Sredinom sedmice, konsultujete finansijskog stručnjaka, ukoliko planirate ulaganje u nov projekat. Imate podršku jednog Bika ili Device.

Ljubav Jednom godišnje, poslednja Mesečeva četvrt nađe se u vašoj kući partnerskih odnosa, a ove godine 7. oktobra, donosi razgovor s voljenom osobom o nekoj važnoj temi. Napet aspekt između Neptuna u kući privatnosti i Venere, koja početkom sedmice ulazi u desetu kuću, donosi vam trzavice u porodici.

Zdravlje Izbegavajte alkohol.



Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Ulazak Venere u devetu astrološku kuću, posle godinu dana, 13. oktobra, donosi vam profesionalni i finansijski uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, kontakata sa strancima, pravnih akata ili sudskih sporova. Pluton, koji upravlja vašim poslovima i društvenim ugledom, 14. oktobra kreće direktno preko vašeg znaka, kada donosite važnu odluku o karijeri.

Ljubav Vaš vladalac Uran obrazuje trigon s planetom ljubavi, početkom perioda, kada na dužem putu ili preko prijateljskih kontakata, možete da uđete u novu ljubavnu priču. Zauzete Vodolije, sredinom nedelje, imaju priliku da porazgovaraju s partnerom o temi važnoj za njihov zajednički život.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.



Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti blizu vašeg vladaoca Jupitera, simbola prisperiteta u Raku, 13. oktobra, dolazi do izražaja vaša kreativna crta. Opozicija između vašeg vladaoca Neptuna i Venere koja 13. oktobra ulazi u kuću novca, upozorava da ne pozajmljujte novac nikome. U drugoj polovini perioda, uspeh preko obrazovanja, pravnih akata, prekookeanskih putovanja.

Ljubav Direktan hod Plutona preko kuće tajni, posle 14. oktobra, slobodnim Ribama donosi susret sa harizmatičnom osobom na putovanju ili preko posla. Ako ste u braku ili dugoj vezi, sredinom perioda, moraćete da se prilagodite željama i potrebama ljubavnog partnera. Dobijate poziv za izlazak od jedne Škorpije.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.





