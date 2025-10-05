NAUČNICI OŽIVELI MIKROBE STARE PREKO 40.000 GODINA: Bili zarobljeni u aljaskom permafrostu
DUBOKO u aljaskom permafrostu zarobljeno je na hiljade mikroorganizama o kojima naučnici ne znaju gotovo ništa.
Da li oni nose potencijalan rizik po život na Zemlji ili ne bio je predmet istraživanja naučnika, koji su iz uzoraka večnog leda oživeli mikrobe stare i do 40.000 godina.
Usled globalnog otopljavanja i zagrevanja Arktika, slojevi permafrosta (večnog leda) polako ali sigurno počinju da se tope, a mikrobi u njima - postepeno bude. Da bi se ustanovilo koliko im je vremena potrebno da ožive nakon otapanja permafrosta, naučnici sa Univerziteta u Bolderu, u Koloradu, sproveli su eksperiment u okviru koga su simulirali proces topljenja uzoraka leda, tla i kamenja prikupljenog na Aljasci i zatim u laboratorijskim uslovima pratili dalji razvoj događaja.
UZORCI MIKROORGANIZAMA IZ ALjASKOG PERMAFROSTA SU ŽIVI
-Ovi mikrobi su poput vremenskih kapsula i nisu samo mrtvi uzorci", naveo je istraživač i student geoloških nauka, Tristan Karo, a preneo britanski Indipendent. "Oni i dalje u sebi nose neki oblik života i mogu da potpomognu razlaganje organskih materija i otpuštaju ugljen-dioksid, pojasnio je on. Za ovaj proces potrebno je nekoliko meseci, jer većina bakterija u početku proizvodi zaštitni film koji ih štiti od virusa i stvara adekvatno okruženje za njihov rast i razmnožavanje.
MIKROORGANIZMI ZAROBLjENI U VEČNOM LEDU MOGU BITI POTENCIJALNO OPASNI PO LjUDE
"Želeli smo da simuliramo šta će se dogoditi kada na Aljasci bude pravo letnje vreme sa visokim temperaturama, u uslovima koji bi u budućnosti mogli otopiti regije u kojima se nalazi permafrost", rekao je Karo. Razlog za ovakvo istraživanje jeste nezaustavljiv proces globalnog zagrevanja, koje u budućnosti može ne samo izazvati požare i velike suše, već i osloboditi iz večnog leda na hiljade mikroorganizama, koji potencijalno mogu biti opasni po život na Zemlji.
