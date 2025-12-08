PRONAĐITE BALANS IZMEĐU INTUICIJE I RAZUMA Astro savet za ponedeljak, 8. decembar: Fiksni znaci na udaru opozicije Meseca i Plutona
MESEC, simbol raspoloženja, emocija, ali i trgovine i popularnosti, danas ulazi u znak Lava i obrazuje gotovo sve harmonične aspekte sa tranzitnim planetama, koji donose više srećnih okolnosti u završavanju poslovnih, ali i privatnih obaveza.
To će najviše osetiti Ovnovi, Strelci i Blizanci rođeni na početku druge dekade.
Kada je reč o poslu, njihova kreativnost može doći do punog izražaja, naročito ako se bave nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).
Osim pet povoljnih aspekata, Mesec pravi i opoziciju s Plutonom u Vodoliji koja našu podsvest čini prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Zato se treba osloniti i na zdrav razum i na intuiciju, samo pronađite ravnotežu. Ova opozicija aktivira dve oprečne energije - podsvest (Mesec) i potrebu za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i Bikove (porodični i odnosi s nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).
Preporučujemo
PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LjUDE
07. 12. 2025. u 19:40
"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.
07. 12. 2025. u 13:36
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)