PRONAĐITE BALANS IZMEĐU INTUICIJE I RAZUMA Astro savet za ponedeljak, 8. decembar: Fiksni znaci na udaru opozicije Meseca i Plutona

MESEC, simbol raspoloženja, emocija, ali i trgovine i popularnosti, danas ulazi u znak Lava i obrazuje gotovo sve harmonične aspekte sa tranzitnim planetama, koji donose više srećnih okolnosti u završavanju poslovnih, ali i privatnih obaveza.

To će najviše osetiti Ovnovi, Strelci i Blizanci rođeni na početku druge dekade.

Kada je reč o poslu, njihova kreativnost može doći do punog izražaja, naročito ako se bave nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).

Osim pet povoljnih aspekata, Mesec pravi i opoziciju s Plutonom u Vodoliji koja našu podsvest čini prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Zato se treba osloniti i na zdrav razum i na intuiciju, samo pronađite ravnotežu. Ova opozicija aktivira dve oprečne energije - podsvest (Mesec) i potrebu za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i Bikove (porodični i odnosi s nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).