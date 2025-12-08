Panorama

PRONAĐITE BALANS IZMEĐU INTUICIJE I RAZUMA Astro savet za ponedeljak, 8. decembar: Fiksni znaci na udaru opozicije Meseca i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 12. 2025. u 07:00

MESEC, simbol raspoloženja, emocija, ali i trgovine i popularnosti, danas ulazi u znak Lava i obrazuje gotovo sve harmonične aspekte sa tranzitnim planetama, koji donose više srećnih okolnosti u završavanju poslovnih, ali i privatnih obaveza.

ПРОНАЂИТЕ БАЛАНС ИЗМЕЂУ ИНТУИЦИЈЕ И РАЗУМА Астро савет за понедељак, 8. децембар: Фиксни знаци на удару опозиције Месеца и Плутона

Foto Shutterstock

To će najviše osetiti Ovnovi, Strelci i Blizanci rođeni na početku druge dekade.

Kada je reč o poslu, njihova kreativnost može doći do punog izražaja, naročito ako se bave nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).

Osim pet povoljnih aspekata, Mesec pravi i opoziciju s Plutonom u Vodoliji koja našu podsvest čini prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Zato se treba osloniti i na zdrav razum i na intuiciju, samo pronađite ravnotežu. Ova opozicija aktivira dve oprečne energije - podsvest (Mesec) i potrebu za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i Bikove (porodični i odnosi s nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TA KUĆA JE STVARNO UKLETA Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
Zločin

0 12

"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku

PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

07. 12. 2025. u 13:36

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LJUDE
Panorama

0 0

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LJUDE

ČUVAJTE se onih koji se smeju kada vam je loše, govorio je Dostojevski, gorostas pisane reči i majstor psihološkog realizma, koji je kroz svoja dela istraživao dubine i mračne ponore ljudske duše. Mudre misli velikog književnika i danas se citiraju, pomažući nam da shvatimo suštinu života, a kada se nađemo u nedoumici ne znajući kako da odgovorimo na zlo, setićemo se, možda, i njegovog saveta da "ne treba pobeđivati silom, već smirenom ljubavlju"...

07. 12. 2025. u 19:40

PET HOROSKOPSKIH ZNAKOVA KOJI ĆE PRIVUĆI VELIKU SREĆU I LJUBAV SLEDEĆE NEDELJE: Da li ste spremni za čuda?
Panorama

0 3

PET HOROSKOPSKIH ZNAKOVA KOJI ĆE PRIVUĆI VELIKU SREĆU I LJUBAV SLEDEĆE NEDELJE: Da li ste spremni za čuda?

PET horoskopskih znakova privlačiće veliku sreću i ljubav tokom sledeće nedelje od 8. do 14. decembra. Ipak, prvo morate promeniti svoj način razmišljanja. Ako verujete da je ljubav žrtva ili borba, vaši odnosi će to i odražavati. Međutim, ako verujete da je ljubav lepo, transcendentno iskustvo, tada ćete upravo to privući u svoj život.

07. 12. 2025. u 17:55

Politika
Tenis
Fudbal
POSLE NEKOG VREMENA: Nebojša Pajkić u javnosti- evo kako danas izgleda (FOTO)

POSLE NEKOG VREMENA: Nebojša Pajkić u javnosti- evo kako danas izgleda (FOTO)