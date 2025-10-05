TAJNA BUDIZMA: Koliko duša čeka na ponovno rođenje
PREMA budističkom učenju, reinkarnacija obično traje od 40 do 90 dana, u zavisnosti od tradicije, izjavio je predsednik Fonda za podršku budističkom obrazovanju i istraživanjima, Aleksej Maslov.
-Reinkarnacija obično traje od 40 do 90 dana u zavisnosti od tradicije. Nije neophodno da se to desi na mestu gde je osoba stradala, niti na mestu njenog rođenja. Ponovno rođenje može da se dogodi bilo gde. Ako se dublje sagleda, što je osoba više duhovno napredovala, to će se bliže “svetoj zemlji” ponovo roditi, konstatovao je Maslov, komentarišući budistička shvatanja o reinkarnaciji.
Kako je istakao, idealno je da se ponovo rodi na mestu gde je, na primer, propovedao Buda, ali u stvarnosti, prema budističkoj teoriji, reinkarnacija može biti bilo gde.
Vreme sahrane zavisi od konkretnih lokalnih tradicija, naveo je Maslov.
Sedam budističkih monaha poginulo je u nesreći žičare pre pet dana na Šri Lanki. Među njima je bio i monah iz Moskve, Sergej Verkašanski. Prema rečima monaha sa Šri Lanke Bhante Seehe, upoznatog sa situacijom, Verkašanski bi mogao biti kremiran u manastiru koji je posećivao kao strani monah.
Podsetimo, daleko najdominantnija religija na Šri Lanki je budizam. Budisti čine oko 70,2 odsto populacije.
Prema tibetanskoj tradiciji, duša starog budističkog monaha se reinkarnira u telo deteta nakon njegove smrti.
Budizam je religija koja uči o putu ka prosvetljenju i oslobođenju od patnje. Potiče iz Indije, a osnovao ga je Sidarta Gautama, poznat kao Buda, pre oko 2.500 godina.
(sputnikportal.rs)
