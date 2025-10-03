SVE TAJNE SRPSKE SVADBE: Zašto mlada mora da zgazi mladoženju?

SRBI su od davnina poznati po negovanju raskošnih svadbenih običaja. Svadba nije samo čin venčanja već složen ritual koji u sebi spaja porodicu, zajednicu i verovanja duboko ukorenjena u prošlosti.

Foto: Profimedia

Posebno je zanimljivo što su se venčanja najčešće održavala u jesen, u vreme kada se završavaju poljski radovi. Tada, kada se život u selu primiri, nastupao je trenutak za svadbe – kao kruna rada, plodnosti i zajedništva.

Od veridbe do priprema

Put ka braku počinje veridbom. Budući mladoženja sa svojima odlazi kod devojke, gde se, uz svečani ručak, dve porodice zvanično upoznaju. Devojka tada dobija verenički prsten, a simboličnim darovima – košuljama za muškarce i materijalom za haljine za žene – učvršćuje se novo srodstvo. Tek potom kreću velike pripreme: izbor kuma, zakazivanje svatova, muzike, menija.

Kum – svedok pred Bogom i ljudima

Kumstvo je kod Srba više od običaja – to je svetinja. „Kum nije dugme” i „Bog na nebu, kum na zemlji” govore o veličini ove uloge. Bez kuma nema venčanja: on je svedok pred Bogom i narodom, stub porodičnog dostojanstva i zaštitnik mladenaca.

Svadbeni rituali

Svaki korak tog dana nosi simboliku. Od „cenkanja za mladu” uz šalu i smeh, preko gađanja jabuke ispred kuće mladine porodice, do kićenja svatova i ulaska u crkvu – sve ima svoju duboku poruku. Vezivanje ruku belom maramicom predstavlja večitu vernost i zajedništvo, a venac na glavi blagoslov.

Zašto mlada gazi mladoženju?

Najzanimljiviji trenutak u crkvi jeste onaj kada mlada, dok traje obred, simbolično zgazi mladoženju. Taj gest nije šala – on je drevna poruka da će žena u braku čuvati ravnotežu snage, da njena reč mora biti uvažena i da će „držati kuću”. U patrijarhalnoj sredini, ovo je bio način da se podseti da harmonija dolazi tek onda kada žena ima svoje mesto i poštovanje.

Veselje kao pečat

Nakon obreda slede dobro poznati rituali: bacanje bidermajera, sito, jabuka preko kuće, unošenje mlade preko praga. Počinje gozba uz pesmu i igru, koja u pojedinim krajevima traje i više dana. Krađa mladine cipele, sečenje svadbene torte i svatovska kolona koja obilazi sela – sve to čini mozaik veselja.

Svadba kao ogledalo naroda



Srpska svadba nije samo privatna svečanost – to je živi muzej narodnih verovanja. U njoj se prepliću radost, duhovnost, zajedništvo i podsetnik na to da ljubav nije samo osećaj, već i zavet. Zato običaj da mlada zgazi mladoženju ostaje jedan od najupečatljivijih simbola – podsetnik da brak nije borba, već ples snage i ljubavi u kome oba partnera moraju da nose svoju ulogu.Kad je reč o običajima koje Srbi primenjuju na dan svadbe spisak je predugačak. Narodni običaji se razlikuju među ljudima u različitim krajevima naše zemlje.

Dobro je da mlada na dan venčanja pogleda mladoženju kroz verenički prsten jer će na taj način obezbediti sebi njegovu večnu ljubav, samo je jedan od obaveznih narodnih rituala, običaja koji se preporučuju kako bi mladima doneli srećan i dug život. Ali dok se sam čin venčanja ne desi toliko toga treba uraditi, da je prava sreća ako se mladenci sete makar jedne iz čitave plejade preporuka u stilu - "valja se".

BONUS VIDEO

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta