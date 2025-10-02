STARE RANE OPET BOLE Astro savet za petak, 3. oktobar: Prošlost kuca na vrata ovih znakova zbog opozicije Merkur-Hiron
MERKUR, planeta komunikacija i mentalnog stanja, 3. oktobra pravi opoziciju s asteroidom Hiron u Ovnu, što ponovo stavlja na dnevni red neke događaja iz prošlosti, koji se uglavnom odnose na partnerske odnose.
Istovremeno, Venera u Devici, znaku zdravlja, pravi opoziciju sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, što upozorava na pad imuniteta, probleme sa cirkulacijom, oticanjem, zadržavanjem vode u telu.
Znaci na udaru su pre svega oni promenljivi, Device, Ribe, Strelci i Blizanci, i to rođeni u trećoj dekadi.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)