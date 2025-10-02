Panorama

STARE RANE OPET BOLE Astro savet za petak, 3. oktobar: Prošlost kuca na vrata ovih znakova zbog opozicije Merkur-Hiron

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 10. 2025. u 19:00

MERKUR, planeta komunikacija i mentalnog stanja, 3. oktobra pravi opoziciju s asteroidom Hiron u Ovnu, što ponovo stavlja na dnevni red neke događaja iz prošlosti, koji se uglavnom odnose na partnerske odnose.

СТАРЕ РАНЕ ОПЕТ БОЛЕ Астро савет за петак, 3. октобар: Прошлост куца на врата ових знакова због опозиције Меркур-Хирон

Foto: Profimedia

Istovremeno, Venera u Devici, znaku zdravlja, pravi opoziciju sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, što upozorava na pad imuniteta, probleme sa cirkulacijom, oticanjem, zadržavanjem vode u telu.

Znaci na udaru su pre svega oni promenljivi, Device, Ribe, Strelci  i Blizanci, i to rođeni u trećoj dekadi.

