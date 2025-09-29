OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Fotografisao nebo, pa usledio šok

LAURENT Bourgon i njegov tim uspeli su da fotografišu kometu "C/2025 R2 SWAN" i to sasvim slučajno.

Fotografija, koju je podelila poznata američka agencija (NASA), sada je obišla ceo svet, upravo jer je nastala potpuno neočekivano.

Slika je izuzetna, jer prikazuje kometu C/2025 R2 SWAN dok je ulazila u Sunčev sistem 14. septembra. Tri dana kasnije, NASA ju je odabrala kao Astronomsku sliku dana i videli su je milioni korisnika.

- Kupio sam teleskop pre nego što sam kupio auto", kaže autor, koji je strastven za astronomiju od tinejdžerskih godina. "Svoju prvu opservatoriju sam postavio 2007. godine u regionu Doubs. Na našim geografskim širinama, imao sam dobro nebo, ali je prisustvo prašine iz Sahare izazivalo prirodno atmosfersko zagađenje. Sa Mesecom, nebo bi postalo belo, a slike bi postajale bele - kazao je autor fotografije.

Dva teleskopa instalirana u Čileu

Godine 2017. Bourgon je, sa članovima udruženja Ciel Austral, instalirao dva teleskopa u Južnoj Americi.

- U Čileu nema atmosferske prašine. Prešli smo sa 300 upotrebljivih noći u odnosu na četrdesetak u Francuskoj - istakao je Bourgon.

Ova dva uređaja visokih performansi mogu se kontrolisati na daljinu i omogućavaju timu Ciel Austral da svakodnevno fotografiše. Pod uslovom da imaju koordinate za ciljanje zvezda i sazvežđa.

- Za kometu C/2025 R2 SWAN, pre nego što smo je snimili, niko nije imao nikakvu informaciju o njenoj putanji; to je bilo poznato tek sledećeg dana“, poverava se pedesetogodišnjak. „Imali smo zaslugu što smo objavili prve kvalitetne fotografije - navodi on.

Zahvaljujući njihovom objavljivanju od strane NASA-e, slike su izazvale međunarodno interesovanje. "Naš server je eksplodirao", smeje se Laurent Bourgnon. Od tog dana, on i njegov tim stekli su ime na globalnoj astronomskoj sceni.

