SARADNJA SA BIVŠIM PARTNERIMA Astro savet za ponedeljak, 29. septembar: Ovim znacima Mesec danas donosi dobre poslovne šanse

Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 09. 2025. u 07:00

ASPEKTI Meseca, koji po podne ulazi u poslovičnog, pouzdanog, odgovornog, disciplinovanog Jarca, danas donose povoljne prilike na poslovnom planu.

Foto: Shutterstock

To je još više naglašeno imajući u vidu da Mesec pravi sekstil sa isto tako poslovičnim, pronicljivim, oštroumnim Mesecom u Škorpiji, koji donosi uspeh na finansijskom planu.

Sekstili sa Saturnom u Ribama i Neptunom u Ovnu, donose susrete i dogovore sa starim partnerima, i, podstiču maštu i kreativnost.

Povoljni aspekti Meseca dobri su za zemljane (Bik, Devica, Jarac) i vodene znake (Rak, Škorpija, Ribe), ali i za martovke Ovnove.

