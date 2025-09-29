SARADNJA SA BIVŠIM PARTNERIMA Astro savet za ponedeljak, 29. septembar: Ovim znacima Mesec danas donosi dobre poslovne šanse
ASPEKTI Meseca, koji po podne ulazi u poslovičnog, pouzdanog, odgovornog, disciplinovanog Jarca, danas donose povoljne prilike na poslovnom planu.
To je još više naglašeno imajući u vidu da Mesec pravi sekstil sa isto tako poslovičnim, pronicljivim, oštroumnim Mesecom u Škorpiji, koji donosi uspeh na finansijskom planu.
Sekstili sa Saturnom u Ribama i Neptunom u Ovnu, donose susrete i dogovore sa starim partnerima, i, podstiču maštu i kreativnost.
Povoljni aspekti Meseca dobri su za zemljane (Bik, Devica, Jarac) i vodene znake (Rak, Škorpija, Ribe), ali i za martovke Ovnove.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
