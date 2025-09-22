DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 23. SEPTEMBAR: Blizanci da paze šta potpisuju, Vaga obnavlja vezu, Vodolija da se čuva finansijskih prevara

SAZNAJTE šta vas u utorak, 23. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pozicija vašeg vladaoca Marsa donosi vam vanredne troškove. Budite oprezni prilikom dogovora sa strancima. Ljubavni partner pokušava da sakrije ljubomoru. Neko vam na romantičan način pokazuje svoja osećanja. Smanjite unos šećera.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Izazovan aspekt Merkura, vladaoca vaših finansija, nepovoljno utiče na ishod nekog dogovora. Povedite više računa o izboru saradnika. Pozicija Marsa, koji upravlja partnerskim odnosima, donosi vam strastveni susret sa Škorpijom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Aspekti Meseca, koji upravlja vašim poslom, upozoravaju na oprez prilikom potpisivanje ugovora sa strancima. Izbegavajte rasprave s emotivnim partnerom i mlađim članovima porodice. Osetljiv želudac.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec "beži" od Sunca praveći napete aspekte sa Merkurom i Marsom, simbolima logike i strasti, pa ste skloni nelogičnim odlukama. Voljena osoba planira odlazak na zajednički put. Podložnost infekcijama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Aspekti Merkura, koji vlada vašim poslom i planovima, donosi otkazivanje nekog dogovora ili probleme s "papirologijom". Vanredni troškovi. Pozicija Meseca, simbola emocija, nagoveštava susret sa šarmantnom osobom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Merkur, koji upravlja i vašim znakom i vašim poslovima, pravi izazovan aspekt sa Mesecom u neodlučnoj Vagi, čineći vas sklonim pogrešnim zakjljučcima, naročito ako radite u medijima, marketingu. Bik želi da vas vidi.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Merkur, vladalac vašeg ljubavnog života ali i podsvesti, usporava dogovor čiji bi ishod mogao da bude povoljan za vas. Pozicija vladaoca Venere slobodnim Vagama nagoveštava obnovu romanse sa harizmatičnom osobom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Marsa, simbola akcije i sukoba, upozorava na rasprave sa ženama. Susret sa starom simpatijom. Bračni partner želi da što pre razgovarate o vrlo važnoj temi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Pozicija Merkura koji upravlja vašim ljubavnim životom, pod uticajem Marsa iz kuće tajni, donosi trzavice s ljubavnim partnerom. Vaš plan o tome kako da zaradite više novca, moraće da sačeka povoljniji period. Pazite se za volanom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, planeta prošlosti, u napetom aspektu sa Marsom, zahteva da se prilagodite novim okolnostima u privatnom životu, ali i na poslu. Neko koga ste upoznali preko prijatelja, šalje vam poziv za izlazak.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Napet aspekt između Marsa u kući posla i Neptuna, upozorava da pripazite da vas neko ne prevari za novac. Bračni partner je sklon pristrasnim reakcijama, pa može doći do manjeg nesporazuma s njima. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovni aspekti Meseca nepovoljno utiču na tok poslovnih pregovora. Pozicija Merkura, vladaoca vašeg ljubavnog života, donosi strastveni susret ali i ljubomorne scene s voljenom osobom. Izbegavajte alkohol.