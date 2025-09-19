DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 20. SEPTEMBAR: Ovan i Rak da paze na troškove, Jarac dobija nove obaveze, Ribe menjaju planove

SAZNAJTE šta vas u subotu, 20. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Aspekt Meseca i Neptuna, simbola mašte, donosi vam inspiraciju za bavljenje kreativnim i delatnostima koje zahtevaju preciznost. Izbegavajte nepotrebne troškove. Moguć iznenadni odlazak na kraći put.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat vašeg vladaoca Venere i Urana donosi vam promenu planova i preokret sa finansijama. Izbegavajte rizične poteze s novcem. Razmenjujete romantične poruke s vodenim znakom. Podložnost povredama.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Uran u vašem znaku pravi napet aspkt sa Venerom, čineći vas nervoznijim, što će se najviše odraziti na odnos s partnerom. Trigon s vašim vladaocem Merkurom, donosi vam ideju kako da brže dovršite posao. Posložnost povredama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S vašim vladaocem Mesecom u praktičnoj Devici, dobijate ideju kako da realizujete jedan poslovni projekat. Jupiter, planeta prosperiteta, u vašem znaku, donosi vam novac preko nekretnina, ugostiteljstva i privatnog biznisa.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Kvadrat Urana u kući društvenog života i Venere, donosi vam neočekivan susret sa harizmatičnom osobom i zaradu preko paralelnog posla. Slobodnima može da se dopadne neko preko interneta. Više šetajte.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Uran u kući posla pravi kvadrat s Venerom donoseći vam vanredne troškove, promene planova, sukob s autoritetima. Skloni ste neočekivanim reakcijama. Susret s nekim ko dosta vremena posvećuje poslu.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

S vašim vladaocem Venerom koja pravi napet aspekt sa nepredvidivim Uranom očekuje vas iznenadni odlazak na kraći put, kontakt sa strancima, možda i privremena selidba. Jedna Vodolija misli na vas.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt Urana i Venere, koja upravlja vašim ljubavnim životom, nepovoljno utiče na odnos s partnerom. Neko o kome odavno maštate, pokazuje veće interesovanje za vas. Susret s uticajnom osobom. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Pozicija Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, iznenada, u vaš život dovodi bivšu simpatiju. Uvećanje zarade preko poslova koji podrazumevaju prisutnost u javnosti, mode, muzike. Promenite način ishrane.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Kvadrat Venere i Urana donosi vam neočekivane, neplanirane obaveze i vest o novim zadacima na poslu. Neko koga ste upoznali preko posla, želi da vas vidi. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Napet aspekt Venere i vašeg vladaoca Urana podstiče vašu kreativnost donoseći vam sjajne ideje. Susret sa mladolikom osobom preko društvene mreže prijatelja. Moguć odlazak na kraći put. Podložnost sportskim povredama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Kvadrat Urana u kući privatnog života i Venere u kući partnerskih odnosa preokreće vam dan naglavačke i donosi prekid komunikacije s partnerom. Stara simpatija pokušava da privuče vašu pažnju. Podložnost povredama u kući.