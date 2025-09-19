DOBAR DAN ZA REŠAVANJE PROBLEMA Astro savet za petak, 19. septembar: Prijateljski aspekt Merkura i Urana donosi sjajne ideje

MERKUR, planeta logike, komunikacija, biznisa, posle godinu dana ponovo u znaku Vage, danas obrazuje trigon s Uranom u snalažljivim Blizancima, kojima Merkur inače upravlja.

Na pamet vam mogu pasti fantastične ideje, trenutak kada će vam neke stvari odjednom "pući" pred očima, eureka-trenutke kada dolazite do originalnih rešenja za neki problem.

Merkur je simbol mentalnog stanja i komunikacija, a Uran intuicije, originalnosti i preokreta, što donosi intenzivniju mentalnu aktivnost.

Kada se ove planete nađu na istim stepenima dva vazdušna znaka, stižu neočekivani pozivi i informacije. Moguće su i promene planova koje vam donose bolje rešenje za neki problem ili trenutnu situaciju.

Takođe, Merkur takođe pravi trigon s Plutonom, koji vam može pomoći da brže prevaziđete neke svoje loše poteze i postupke, transformacija, uviđanje neke svoje velike greške i promena, rad na sebi

Venera, planeta ljubavi, lepote, uživanja i novca, posle godinu dana, ulazi u Devicu, znak svog pada, pa će simbolika ovog znaka biti više naglašena kroz pojačanu analitičnost,služenje, potrebu za čistoćom, redom, disciplinom...