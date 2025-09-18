Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK 19. SEPTEMBAR: Blizanci da paze na troškove, Devica je znak u trendu, Ribe da se čuvaju prevara

Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u petak, 19. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Nervozni ste ali ćete stići sve da završite dok Mesec prelazi preko Venere koja ulazi u šestu kuću i pravi aspekt s vašim vladaocem Marsom i Merkurom u kući ljubavi, čineći vas efikasnijim. Sukob sa šefom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Ulazak vašeg vladaoca Venere i Meseca u kuću ljubavi i kreativnosti donosi vam značajnu podršku emotivnog ili poslovnog partnera. Dopada vam se osoba koja se bavi umetnošću, novinarstvom, dizajnom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Izmenjena sedišta Venere preko koje prelazi Mesec i vašeg vladaoca Merkura donose vam nove kontakte i na ljubavnom i na poslovnom planu, naročito sa strancima. Ipak, izbegavajte nepotrebne troškove. Oprez u saobraćaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Konjunkcija vašeg vladaoca Meseca i Venere u trećoj kući povoljno utiče na obnovu odnosa sa braćom, setsrama, rođacima, komšijama. Dopada vam se neko s kim ćete poželeti da započnete i poslovnu saradnju.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Merkur, koji upravlja vašim poslovnim ali i ljubavnim životom, i Venera zamenili su svoje kuće što vam odgovara i na emotivnom i na finansijskom planu. Kontakti sa strancima donose vam uvećanje prihoda. Unosite više vitamina.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

S vašim vladaocem Merkurom u kući novca i Venerom koja danas ulazi u vaš znak posle godinu dana, postajete znak u trendu, popularni i omiljeni u društvu. Susret s nekim ko često putuje ili radi u nekoj stranoj firmi.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Izmenjene kuće vašeg vladaoca Venere i Merkura, koji upravlja vašom podsvešću, čine vas sklonim preispitivanju emotivne veze s nekim ko vam je i posle dužeg vremena pomalo zagonetan. Izbegavajte nepotrebne troškove.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Venera u 11. kući i Merkur u kući tajni pojačavju vašu intuiciju, čineći vas spremnim na neočekivane poteze, kada je reč o ljubavnom životu. Saradnja sa strancima donosi vam nove kontakte i poboljšanje finansijske situacije.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Izmenjena sedišta planeta ljubavi i biznisa donose vam simpatije suprotnog pola na poslu, ali i mogućnost da ostvarite veću zaradu preko uslužne delatnosti. Može da vas privuče osoba koja zbog posla često putuje.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec prelazi preko Venere koja ulazi u Devicu pa vam poslovni put donosi mogućnost uvećanja prihoda preko saradnje sa strancima. Romansa, sastanak u tajnosti ili početak veze sa umetnikom, lekarom ili strancem.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Venera ulazi u vašu kuću novca i intime, donoseći vam obrt u odnosu s osobom koju ste upoznali preko posla. Nije pravi trenutak za nove troškove, podizanje kredita,kao ni za rizične finansijske poteze sa strancima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Venera u kući ljubavi, posle godinu dana, pravi izazovne aspekte s vašim vladaocem Neptunom, čineći vas sklonim zabludama i idealizovanju partnera. Na poslovnom planu trebalo bi da se čuvate finansijskih prevara.

