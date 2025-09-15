BLAGO NJIMA: Šest znakova kineskog horoskopa doživeće finansijsku sreću od ovog trenutka

PONEDELjAK, 15. septembar, donosi posebnu energiju u ljubavi i odnosima. Ovaj dan pada u znaku Vatrene Svinje tokom meseca Petla, a u godini Drvete Zmije. Pored toga, reč je o tzv. Punom danu – danu koji širi horizonte, otvara vrata prilika i donosi jasnoću u emocijama.

Foto: Shutterstock

Energični Vepar sa sobom nosi toplinu i srdačnost, dok element vatre dodaje hrabrost i podstiče nas da konačno izrazimo ono što osećamo. Za mnoge će to značiti priznanje ljubavi, dok će neki po prvi put shvatiti koliko vrednosti krije pažnja koju već dobijaju.

Ovih šest znakova kineskog zodijaka imaće posebno povoljan dan kada je ljubav u pitanju.

Svinja

Tvoj znak je danas u centru pažnje. Energija Vatrenog Vepra širi tvoju harizmu, pa ljudi prirodno gravitiraju ka tebi. Osoba koja ti je draga mogla bi da pokaže hrabrost i iskaže osećanja baš onako kako si se nadao/la.

Tvoja sreća u ljubavi dolazi kroz iskrene i tople trenutke – bilo da je to poruka, zagrljaj ili znak da si neko ko se bira bez oklevanja. Danas shvataš da je vredelo biti ranjiv i otvoren.

Zec

Vatreni Vepar ulazi u prirodnu harmoniju sa tvojim znakom. Ako si se u poslednje vreme osećao/la zanemareno, 15. septembar menja tok. Bićeš primećen/a na način koji ne ostavlja mesta sumnji.

Sreća u ljubavi ogleda se kroz gestove pažnje, priznanja i osećaj da si konačno stavljan/a na prvo mesto. To otvara tvoje srce i donosi prostor za još ljubavi.

Petao

Ovo je tvoj mesec, a pod uticajem Vatrenog Vepra ljubavne prilike postaju jasnije. Možeš otkriti da površna veza zapravo krije dublja osećanja ili da prijateljstvo prerasta u nešto više.

Sreća se ogleda u jasnoći i doslednosti. Ljubav se pokazuje kroz sigurnost i prisutnost, a to je ono što donosi mir i vrednost.

Foto: Shutterstock

Zmija

Godina Drvene Zmije u spoju sa današnjom energijom Vatrenog Vepra donosi ti emotivno obnavljanje. Možeš doživeti iskreno izvinjenje, pomirenje ili iznenadni romantični susret koji vraća veru u ljubav.

Sreća u ljubavi nije u „popravci prošlosti“, već u slobodi da kreneš iznova – bilo sa starim partnerom, bilo kroz potpuno novi početak.

Tigar

Za tebe ovaj Puni dan donosi hrabrost i akciju. Neko bi mogao da napravi korak koji ti dugo priželjkuješ, ili ćeš ti sam/a skupiti snagu da izgovoriš ono što već osećaš.

Sreća se ogleda u pomaku – poziv, odluka ili gesta koja potvrđuje ljubav u realnom vremenu. Osećaš da si izabran/a i da si važan/a.

Koza

Energija meseca Vepra savršeno se uklapa sa tvojim znakom. Ponedeljak ti donosi priliku da primiš ljubav na opušten i nežan način. Neko će ti pokazati pažnju bez očekivanja, samo zato što mu je stalo.

Sreća dolazi kroz male, ali značajne trenutke – smeh, zagrljaj ili prisustvo onda kada ti je najpotrebnije. Upravo to su temelji ljubavi koja traje.

(YourTango)