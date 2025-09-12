Panorama

SAČUVAĆE ZIMNICU, NIJEDNA TEGLA SE NEĆE POKVARITI I UBUĐATI: Dodajte samo jedan sastojak iz kuhinje

В.Н.

12. 09. 2025. u 08:14

AKO želite da vaša zimnica ostane sveža cele zime, postoji jednostavan trik – preliti povrće ili sos tankim slojem ulja.

Foto Tanjg

Ulje stvara zaštitni poklopac koji sprečava ulazak vazduha, pa nema ni buđi ni kvarenja.

Za soseve i namaze poput ajvara ili paradajz sosa, ulje se dodaje kad se smesa malo prohladi, oko 2–3 mm.

Kod kisele zimnice i turšija, ulje ide tek na kraju, kada je povrće već odstojalo u sirćetu i soli. Marinirano ili pečeno povrće, poput paprika, patlidžana ili tikvica, takođe mora biti potpuno prekriveno uljem da bi ostalo mekano i ukusno.

Najčešće se čuva: pečene paprike, ljute feferone, patlidžan, tikvice, paradajz sos, ajvar i šarena turšija.

Ulje se sipa polako, kašikom ili tankim mlazom, pazeći da ništa ne viri iznad – jer upravo taj deo najlakše ubuđa.

Najčešće se koristi suncokretovo ulje, a ko želi jaču aromu, može dodati maslinovo ili začine poput belog luka, bibera ili lovorovog lista.

Tako ulje ne samo da čuva, već i pojačava ukus zimnice.

