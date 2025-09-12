SAČUVAĆE ZIMNICU, NIJEDNA TEGLA SE NEĆE POKVARITI I UBUĐATI: Dodajte samo jedan sastojak iz kuhinje
AKO želite da vaša zimnica ostane sveža cele zime, postoji jednostavan trik – preliti povrće ili sos tankim slojem ulja.
Ulje stvara zaštitni poklopac koji sprečava ulazak vazduha, pa nema ni buđi ni kvarenja.
Za soseve i namaze poput ajvara ili paradajz sosa, ulje se dodaje kad se smesa malo prohladi, oko 2–3 mm.
Kod kisele zimnice i turšija, ulje ide tek na kraju, kada je povrće već odstojalo u sirćetu i soli. Marinirano ili pečeno povrće, poput paprika, patlidžana ili tikvica, takođe mora biti potpuno prekriveno uljem da bi ostalo mekano i ukusno.
Najčešće se čuva: pečene paprike, ljute feferone, patlidžan, tikvice, paradajz sos, ajvar i šarena turšija.
Ulje se sipa polako, kašikom ili tankim mlazom, pazeći da ništa ne viri iznad – jer upravo taj deo najlakše ubuđa.
Najčešće se koristi suncokretovo ulje, a ko želi jaču aromu, može dodati maslinovo ili začine poput belog luka, bibera ili lovorovog lista.
Tako ulje ne samo da čuva, već i pojačava ukus zimnice.
(NajŽena)
Komentari (0)