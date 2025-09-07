STRUČNJAK OTKRIO SVE O POMRAČENJU KOJE VEČERAS STIŽE: Evo šta se događa sa Mesecom

Branko Simonović, popularizator astronomije, povodom predstojećeg potpunog pomračenja Meseca rekao je da će vrhunac biti večeras u 20 časova i 11 minuta, na svega 11-12 stepeni iznad horizonta, da bi mesec potpuno napustio zemljinu senku u 22 časa.

Foto Tanjug/AP

- Posle toga ostaje samo da izađe iz Zemljine polusenke, da bi se ova pojava završila u 23 časa. S tim da taj prolaz kroz polusenku nije jasno uočljiv. Za nas je ovde važan samo prolaz kroz senku, a polusenku je uvek zanimljivo uloviti, odnosno pomračenje polusenkom - rekao je Branko Simonović.

On je objasnio da Mesec usled toga što zemlja ima svoju atmosferu ne biva sasvim neosvetljen, odnosno da bela svetlost koja dolazi sa Sunca ulazi u Zemljinu atmosferu i tu se rasejava.

- Najviše se rasejava plava komponenta od te bele svetlosti, jer znamo da bela svetlost u sebi sadrži sve boje zbirno, dakle plava trpi najveće rasejanje i otuda nam je nebo plavo, dok ona crvena komponenta, kao što vidimo, prolazi dalje iza Zemlje, ali pritom biva savijena. To je fenomen koji se zove refrakcija - naveo je.

Simonović dodaje da ne samo da je deo svetlosti prešao iza Zemlje, već je tu pravo bila crvena komponenta i otuda je Mesec vidljiv, kao veoma taman i pritom crven.

Foto: A.Ilić

- Upravo zato što je samo crvena komponenta od Sunčeve svetlosti uspela da bude savijena u kupu zemljine senke, na taj način obasjava Mesec - ukazao je Simonović, pa objasnio da samo u ovim posebnim trenucima imamo pomračenja Sunca jer je mesečeva putanja blago nagnuta pet stepeni u odnosu na ravan po koji se kreće okolo Sunca:

- Već kada nastavi zemlja tokom svog kretanja dalje od tog čvora, uzla, uslovi za pomračenje bivaju narušeni, odnosno ne može više doći do pomračenja.

Pojavu zvanu "krvavi Mesec" ovaj stručnjak je objasnio kako je to ranije bilo pomračenje Meseca, te da naziv "krvavi" koji se pojavljuje u medijima nije primeren. Uputio je apel da se ne doprinosi tome da se ta pojava "okameni u javnom govoru", jer to kasnije nećemo moći da ispravimo.

Simonović ističe da se poslednjih godina već pričalo o raznim pseudofenomenima kao što su "plavi Meseci", "super Meseci" i ostale besmislice s kojima je teško uhvatiti se u koštac i razmrsiti ih.

- Bar ovaj pojam, ako je moguće, trebalo bi da sprečimo da se razvije i da se učvrsti, jer zaista nema potrebe za tim - naveo je Simonović.

