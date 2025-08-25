IZNENAĐUJUĆE OTKRIĆE: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama
IAKO bi se očekivalo da staklene boce imaju manje mikroplastike od plastičnih boca, testiranje pića u Francuskoj pokazalo je suprotno.
Inspektori francuske državne agencije za hranu otkrili su da neke staklene boce sadrže više mikroplastike nego druga ambalaža, uključujući i onu napravljenu od plastike.
Iznenađujuće otkriće rezultat je testiranja Laboratorije za bezbednost hrane ANSES, čiji su stručnjaci identifikovali čepove za boce kao mogućeg krivca.
Utvrđeno je da su nivoi mikroplastike viši u staklenim bocama nego u drugoj ambalaži, saopštio je ANSES, napominjući da staklene boce kole, limunade, ledenog čaja i piva imaju pet puta više plastičnih čestica nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.
"Očekivali smo potpuno suprotne rezultate kada smo upoređivali nivoe mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj", rekla je Izlin Šaib iz jedinice za bezbednost hrane u vodovodnim sistemima.
Tim je otkrio da je mikroplastika pronađena u pićima uglavnom iste boje i sastava kao i čepovi, a čepovi su identifikovani kao glavni izvor kontaminacije.
