PRVI PUT VIĐENO: Astronomi zapanjeni do sada neviđenom eksplozijom supernove

UDALjENA supernova je eksplodirala kao nikada do sada, dovodeći u pitanje naučno razumevanje smrti masivnih zvezda.

Astronomi su 2021. godine posmatrali zvezdanu eksploziju kakva ranije nije viđena. Događaj, nazvan SN2021yfj, dogodio se 2,2 milijarde svetlosnih godina od Zemlje i pokazao je tragove silicijuma, sumpora i argona, nešto što nikada ranije nije viđeno u izbačenom materijalu supernove.

-Događaj bukvalno izgleda kao nešto što niko ranije nije video, rekao je Adam Miler, astrofizičar sa Univerziteta Nortvestern i jedan od autora studije, objavljene u časopisu Nejčr.

Autori studije kažu da sastav pruža prvi direktan dokaz o teorijskim slojevima nalik luku unutar masivnih zvezda. Njihovi nalazi tako potvrđuju delove teorije evolucije zvezda, ali i otkrivaju praznine u trenutnom razumevanju te evolucije.

KAKO ZVEZDE SAGOREVAJU I UMIRU?

Masivne zvezde se napajaju nuklearnom fuzijom, prelazeći od vodonika do helijuma, pa ugljenika i gvožđa. Gvožđe označava kraj fuzije jer njegovo formiranje troši više energije nego što proizvodi. Modeli predviđaju da se slojevi formiraju unutar takvih zvezda, sa lakšim elementima bliže površini, a težim prema jezgru. Istorijski gledano, astronomi su uglavnom detektovali lakše elemente u ostacima supernove, a ne teže materijale poput onih u SN2021yfj.

-Ovo je prvi put da smo videli zvezdu koja je u suštini ogoljena do kostiju, objašnjava Stiv Šulc sa Univerziteta Nortvestern, koji je vodio studiju.

Rezultati ukazuju na to da je zvezda odbacila skoro sve svoje spoljašnje slojeve pre nego što je eksplodirala, otkrivajući svoje teže unutrašnje elemente. Ovo je u oštroj suprotnosti sa tipičnim supernovama, koje izbacuju lakše gasove poput vodonika i helijuma.

TURBULENTNA ZAVRŠNA FAZA

Astronomi sugerišu da je u svojim završnim fazama zvezda prošla kroz višestruke erupcije. Kako se jezgro urušavalo, toplota je ponovo pokrenula fuziju u naletima, oduvajući slojeve jezgra. Ovi slojevi su se širili ka spolja sve do konačne eksplozije. Tokom supernove, brže krećući se izbačeni materijal udario je u ove ljuske, stvarajući intenzivnu svetlost koja se vidi sa milijardi svetlosnih godina udaljenosti.

-Bilo je gotovo toliko čudno da smo pomislili da možda ne gledamo u pravi objekat. Ova zvezda nam govori da su naše ideje i teorije o tome kako se zvezde razvijaju preuske. Nije da su naši udžbenici pogrešni, ali očigledno ne obuhvataju u potpunosti sve što priroda proizvodi. Mora da postoje egzotičniji načini na koje masivna zvezda može da završi svoj život koje nismo razmatrali, kaže Miler.

-Iako imamo teoriju o tome kako je priroda stvorila ovu posebnu eksploziju, ne bih se kladio u svoj život na nju jer još uvek imamo samo jedan otkriveni primer. Ova zvezda zaista ističe potrebu da se otkrije više ovih retkih supernova kako bi se bolje razumela njihova priroda i kako se formiraju, zaključuje Miler, piše Sajens alert.

