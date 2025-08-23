LISTE "MESTA KOJA MORAMO DA VIDIMO" IDU U ZABORAV: Vreme je za putovanja koja imaju drugačiji smisao

U DOBA viralnih turističkih trendova, naše liste želja sve više liče jedna na drugu - masovno se bukira Rim, Venecija, Pariz, Barselona. Ipak, ove popularne destinacije se tome suprotstavljaju - lokalci jasno bojkotuju, infrastruktura postaje iz dana u dan sve više narušena.

Foto: Unsplash

Postaje jasnije da te liste po nazivom "mesta koja moramo da vidimo" moraju da budu zamenjene i neke zemlje već imaju rešenje.

Mnogi od nas imaju svoju listu želja - spisak svih mesta koje želimo da posetimo i iskustava koje želimo da doživimo tokom života. Za jedne to su samo snovi: vreme, novac i mogućnost da se ostvare često zavise od srećnog sticaja okolnosti, a za druge, to je stvar planiranja i štednje da bi se stiglo do mesta koje najviše priželjkuju.

Ništa nije loše u tome što imamo takvu listu, ali sve više izgledaju zapanjujuće slično jedna drugoj.

Društvene mreže su danas glavni izvor inspiracije za većinu putnika. Nadmašile su oglase i turističke vodiče - dovoljno je da skrolujete Rils i videćete iste trendove i ista mesta svuda. Iste lokacije postaju viralne, napominju turistički stručnjaci.

Ova digitalizacija turističke inspiracije ima svoje prednosti: možemo sa bilo kog kauča na svetu da gledamo fotografije i raspirujemo svoju želju za putovanjima. Ali, pošto nam algoritmi sve više prikazuju ono što drugi vole, naši snovi postaju sve sličniji. Rezultat? Svi dodajemo ista mesta na svoje liste, što negativno utiče na turističku industriju.

-Ako svi žele istu viralnu sliku za svoj Instagram, dolazimo u situaciju da očekivanja ne odgovaraju stvarnosti. Umesto da vidite čuveni prizor, videćete redove, kažu stručnjaci.

ITALIJANSKA LISTA SE MENjA

Ovog leta pokrenuta je kampanja "99 odsto Italije", zasnovana na podacima koji pokazuju da čak 70 odsto od 70 miliona stranih turista godišnje posećuje samo jedan odsto teritorije zemlje. Ideja je da se preispita takozvana "era putovanja po spisku" i ukaže se na destinacije koje se nalaze van utabanih turističkih staza, daleko od očiglednih gradova i razglednica. Ovakva turistička praksa transformiše gradove poput Venecije, Firence, Rima, Napulja u krhke i prenatrpane prostore koji jedva izdržavaju pritisak masovnog turizma. Istovremeno, mnoga autentična područja ostaju nevidljiva, bez glasa i prilike. Upravo zato je i nastala ova inicijativa.

TAJANSTVENO PUTOVANjE NA FARSKIM OSTRVIMA

Sa druge strane, neke destinacije deluju unapred i preventivno. Iako Farska Ostrva za sada nisu pogođena masovnim turizmom u meri kao što je to slučaj sa Španijom ili Italijom, lokalne vlasti žele da deluju preventivno. Tako je osmišljena neobična inicijativa: automobil koji sam prati misterioznu rutu po ostrvima, vodeći turiste daleko od popularnih staza. Cilj je da rasporede posetioce van uobičajenih lokacija.

Arhipelag od 18 ostrva, sa oštrim planinama, putevima punim ovaca i stenama na kojima se gnezde morske ptice, zaista nudi izobilje prirodnih čuda. Ali zbog društvenih mreža i algoritama, sve više turista završava na istim, već viđenim mestima.

VREME JE ZA NOVE ŽELjE I AVANTURE

Turizam je izgubio dubinu, a prekomerni turizam je samo simptom toga. Skupljamo fotografije umesto uspomena. Putujemo kroz mesta, a da ih zaista ne doživimo. I tako gube obe strane - mesta gube autentičnost, a putnici priliku za stvarnu povezanost, naglašavaju turistički stručnjaci. Zato, možda je vreme da svi pogledamo svoje liste želja i zaista preispitamo šta nam znače, piše Bi-Bi-Si.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori