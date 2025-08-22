Panorama

OTVARA SE MOĆAN PORTAL PRED "KRVAV MESEC": Ovih dana energija je pojačana i sve što šaljete u univerzum vraća se mnogostruko

V.N.

22. 08. 2025. u 10:25

MOĆAN portal ostvaruje želje pred krvav Mesec - najbolji period jeseni otvara mlad Mesec u Devici, a evo šta treba da uradite ključnog dana pre pomračenja.

ОТВАРА СЕ МОЋАН ПОРТАЛ ПРЕД КРВАВ МЕСЕЦ: Ових дана енергија је појачана и све што шаљете у универзум враћа се многоструко

Foto: Shutterstock

Prema horoskopu, ovih dana energija je pojačana i sve što šaljete u univerzum vraća se mnogostruko. Kako se približavamo sezoni jesenjih pomračenja, koja počinje 7. septembra 2025. pomračenjem Meseca u Ribama, upravo ovi, tzv portalni dani nude posebne prilike za manifestovanje namera i ispoljavanje želja.

Energetska pozadina ovih perioda može dovesti i do emocionalnih izliva i do povećane jasnoće, inspiracije i kreativnosti. Svesnim pristupom, ti dani postaju ulazna tačka za lični rast, isceljenje i harmonizaciju svakodnevnog života.

Pomračenja u septembru 2025. proći će duž ose Ribe-Devica, što znači da će njihova energija biti posebno povoljna za sprovođenje planova vezanih za produktivnost, zdravstvenu zaštitu i kreativne projekte. Ovih dana se preporučuje vizuelizacija ciljeva, usmeravanje energije ka kreativnosti i provođenje više vremena u prirodi.

21. i 22. avgust

Kako se približava prvo pomračenje septembra, energija će se posebno intenzivno osetiti 21. i 22. avgusta, Mesec će se kretati iz Raka u Lava, susrećući se sa Jupiterom i Venerom. U ovom trenutku, prethodni lunarni ciklus će se završiti i otvoriće se put za nove početke.

Ovo je vreme odmora i oporavka, kada se vitalnost obnavlja. Uprkos mogućem smanjenju fizičke energije, mentalna prijemčivost je poboljšana tokom ovog perioda: snovi postaju živopisniji, a intuicija oštrija.

23. avgust

Ključni dan pre sezone pomračenja je 23. avgust - ovo je dan mladog Meseca u Devici, koji će biti početna tačka za moćne procese septembra.

Ovaj dan je najbolje vreme za postavljanje namera i čišćenje svega što vas sprečava da krenete napred. Mlad Mesec u Devici zahteva specifične korake i akcije, ali to je ono što pomaže da se postavi pravi ton i smer za celu predstojeću sezonu pomračenja. 

(Sensa)

Tenis
Fudbal
